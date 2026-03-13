¿Sin planes para el fin? Cómo llegar y cuánto cuesta visitar la joya natural de Guadalajara

Si buscas un destino para pasar este fin de semana desconectándote de la rutina, descansando y apreciando el bello paisaje de la naturaleza y nadar, este lugar puede interesarte y se encuentra dentro de Jalisco.

A tan solo dos hora de la ciudad de Guadalajara está una joya natural, se trata de un río en el pueblo de Cuquío, conocido localmente como “Charco de la Vaca” o simplemente Río Caliente, que destaca por sus aguas termales y por ser el río más profundo del estado. Esta última característica permite practicar clavados pues cuenta con secciones que alcanzan hasta los cuatro metros de profundidad.

Este río nace en manantiales de casi 42°C pero en su recorrido entre los cañones y las barrancas disminuye la temperatura enfriándose, creando pequeñas cascadas y pozas. Suele ser muy visitado por los mismos locales y por gente de fuera, es ideal para pasar un día de relajación y hay la posibilidad de acampar, además de que sus senderos arbolados y rocosos son perfectos para realizar caminatas.

Facebook/Cultura Cuquío Jalisco

Lo mejor de todo es que la entrada al río es completamente GRATIS, aunque existen accesos privados con costo para acampar o usar pozas específicas.

Si quieres aprovechar para visitar y conocer el pueblo, Cuquío ofrece una gran oferta gastronómica y cultural entre sus calles, iglesias antiguas monumentos coloniales, edificios históricos, haciendas e incluso una zona arqueológica. A unos cuantos minutos, la Presa Los Gigantes también es un sitio imperdible para un día de campo y para aquellos que disfruten de la pesca o comer birria tatemada.

¿Cómo llegar?

Para llegar es necesario tomar la carretera Guadalajara-Zacatecas, y llegando a Ixtlahuacán del Río, girar hacia la derecha hacia el ramal que va rumbo a Cuquío. Una vez en Cuquío, tomar la carretera que va de Cuquío a Tepatitlán; el río de aguas termales se encuentra a un costado del puente que pasa por encima del río, conduciendo lecho arriba.

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KR