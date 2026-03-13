IDEFT y CEMEX firman convenio para fortalecer la capacitación laboral en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la empresa CEMEX firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar acciones de capacitación que fortalezcan las habilidades laborales y el desarrollo del talento en la entidad.

El acuerdo fue suscrito por el organismo encabezado por Salvador Cosío Gaona y la compañía dedicada a la industria de materiales para la construcción, una de las más importantes a nivel internacional en el desarrollo de infraestructura y proyectos productivos.

CORTESÍA

Buscan vincular capacitación con el sector productivo

La firma del convenio se realizó en el Auditorio del Centro Comunitario CEMEX Planta Guadalajara, ubicado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde representantes de ambas instituciones destacaron la importancia de generar alianzas entre el sector público y la iniciativa privada para ampliar las oportunidades de formación para el trabajo.

Durante el acto protocolario, el director de Vinculación del IDEFT, Pablo García Arias, quien acudió en representación del director general, y el representante legal de CEMEX, Diego Alberto Prado López, coincidieron en la relevancia de impulsar esquemas de cooperación que permitan fortalecer el desarrollo del talento y la formación de capital humano.

La participación de CEMEX en este acuerdo abre la posibilidad de vincular la capacitación laboral con un sector estratégico para el crecimiento económico, permitiendo que más personas accedan a procesos formativos relacionados con actividades productivas de alta demanda.

CORTESÍA

En el evento también participó Martha Inés Ochoa Méndez, asesora de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de la planta CEMEX Guadalajara, quien destacó que esta alianza representa una oportunidad para generar un impacto positivo en la comunidad mediante la formación y el desarrollo de habilidades.

Durante el encuentro se subrayó que la capacitación se consolida como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer a las comunidades y contribuir al desarrollo sostenible del estado.

Asimismo, se destacó el impulso que desde el Gobierno de Jalisco se brinda a la capacitación para el trabajo como una vía para promover la movilidad social y el desarrollo económico.

En ese contexto, se reconoció la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro, quien ha reiterado que en la entidad se apuesta por el talento de su gente, al considerar que brindar herramientas y oportunidades permite ampliar las posibilidades de desarrollo.

También se resaltó el respaldo del secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien en su carácter de presidente de la Junta Directiva del IDEFT ha impulsado políticas orientadas a fortalecer la formación para el trabajo, la vinculación con el sector productivo y el desarrollo de competencias laborales acordes a las necesidades del mercado.

YC