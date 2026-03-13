SICT alerta tráfico por obras en carreteras de Jalisco este puente vacacional

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México recomienda a los automovilistas conducir con precaución en las carreteras federales de Jalisco durante este fin de semana largo, es decir, del sábado 14 al lunes 16 de marzo.

Advierte sobre el incremento en el flujo vehicular durante estos tres días , por lo que pide a conductores considerar mayor tiempo en traslados, especialmente en tramos donde se realizan trabajos de mantenimiento en carreteras.

El Centro SICT Jalisco informó que se realizan obras de conservación periódica con renivelaciones, microaglomerado o colocación de nueva carpeta en las siguientes vialidades:

San Luis Potosí-Guadalajara, del km 135+500 al 140+000.

Morelia-Guadalajara, del Km 118+900 al 135+700.

Guadalajara-Chapala, del km 16+600 al 25+900.

Guadalajara-Tepic, del km 7+800 al 25+500.

Ramal a Tequila, del km 0+000 al 4+000.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recomienda a conductores, respetar los límites de velocidad, señalización preventiva, así como evitar el uso del teléfono celular y no manejar bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

Todos los ocupantes del vehículo deberán utilizar el cinturón de seguridad y menores de 13 años deberán viajar en el asiento trasero o en sillas especiales.

Las obras forman parte del programa federal Bachetón y del Mundial 2026

Los trabajos de mantenimiento reportados por la SICT en Jalisco no son aislados, sino que se integran al Programa Nacional de Conservación de Carreteras y al Programa Bachetón, el cual cuenta con una inversión federal de 50 mil millones de pesos para 2026.

ESPECIAL

Además, autoridades del Centro SICT Jalisco han señalado previamente que estas intervenciones, especialmente en los tramos Guadalajara-Chapala y Guadalajara-Tepic, son estratégicas para mejorar la conectividad terrestre de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscando optimizar el flujo hacia zonas turísticas y el Área Metropolitana de Guadalajara antes de la llegada masiva de visitantes internacionales.

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