Siete escuelas mantienen modalidad virtual por sarampión tras puente vacacional en Jalisco

Salones de siete planteles educativos en Jalisco permanecen en modalidad virtual luego de detectar casos de sarampión entre los estudiantes , señaló el secretario de Salud del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez.

Reconoció que se presentó un incremento de alrededor del 10 por ciento en los contagios luego del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua y del puente vacacional con motivo del Día del Trabajo.

Hasta el 2 de mayo pasado se habían registrado 113 casos en todo el Estado. La Secretaría de Educación estatal confirmó que se detectaron tres contagios de sarampión en escuelas de Tlajomulco y Zapopan y reconoció que se presentó un ligero aumento de la enfermedad.

"En este momento solamente tenemos siete (escuelas) con grupos en modalidad virtual. No el plantel completo, no tenemos ningún plantel completo en modalidad virtual […]. Lo que declara mi compañero secretario, Juan Carlos Flores Miramontes, es correcto: cuando volvimos del periodo vacacional, volvimos a notar un pequeño incremento.

No fue significativo, sí lo vigilamos de manera muy puntual", comentó. "Tuvimos un ligero incremento general y también en población escolar […]. Cuando nos fuimos de vacaciones, al momento del regreso, el incremento debió haber sido de un 10 por ciento, no más, y ahora que ocurrió el puente, volvimos a tener ese pequeño incremento en población escolar. La verdad es que es mínimo", añadió.

El secretario enfatizó que el sarampión está controlado en la entidad. Recordó que durante la semana epidemiológica más crítica, más de 40 planteles educativos mudaron a la modalidad virtual y se detectaron 780 casos.

Ahora la enfermedad está contenida y se llevan a cabo acciones donde se detectaron los incrementos en los contagios, afirmó.

Autoridades destacan control del sarampión y avance en vacunación en Jalisco

En tanto, aseguró que en la entidad se han aplicado más de tres millones 200 vacunas, con lo que alrededor del 92 por ciento de la población está protegida contra la enfermedad.

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La meta es alcanzar el 95 por ciento de inmunización, que es la recomendación internacional para cualquier población en el mundo que presente un brote de sarampión.

De acuerdo con datos del Informe diario de sarampión, elaborado por la Secretaría de Salud federal, en Jalisco se registran cinco mil 950 casos acumulados en lo que va de 2026; desde que apareció el primer contagio, en agosto de 2025, seis mil 686 personas se han contagiado de la enfermedad y cinco han fallecido.

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