Secretarías de Seguridad y Educación llaman a jóvenes a no caer en retos virales 'por vistas' (VIDEO)

Ante los recientes reportes en los cuales alumnas o alumnos de distintas escuelas hacen pintas, principalmente en el área de los baños, para avisar que "habrá un tiroteo" y es mejor no acudir a las escuelas, la Secretaría de Seguridad del Estado compartió una nueva campaña para instar a las y los estudiantes a evitar esta clase de "retos" por "vistas" o reacciones en redes sociales.

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Se trata de una campaña en redes sociales "contra trends y retos virales", en la que advierte a las y los jóvenes sobre el hecho de que las decisiones o acciones que se toman en el mundo digital pueden trasladarse a la vida real, además de generar caos, pánico y miedo colectivo.

Retos virales en escuelas de Jalisco activan protocolos de seguridad en planteles educativos

Aunque las autoridades estatales han detectado que los jóvenes, de distintos niveles educativos, lo hacen para aprovechar la aplicación del protocolo que se ejecuta desde el primer reporte que esto ocurre, llegando incluso a suspender clases presenciales para evitar una tragedia.

Sin embargo, movilizar estos esfuerzos ocasiona, en primer lugar, que las unidades de emergencia se movilicen, dejando frentes abiertos para una verdadera necesidad, además de que debilita la confianza ante alguna ocasión en la que sí pudiera suceder una situación como esta, como ha ocurrido en otros estados.

"Lo que algunos consideran una broma para ganar vistas, para las y los demás puede resultar en un conflicto de mayor alcance. El reto 'mañana hay tiroteo' no es contenido de entretenimiento, es una acción malintencionada, diseñada para generar caos, pánico y miedo colectivo", refiere la campaña.

La misma recordó que incitar a la violencia es un delito, por lo que generar esta clase de mensajes puede exponer a quienes lo realicen a consecuencias legales . "Lo que inicia como una tendencia puede salirse de control y traer mayores repercusiones", añade el video.

Autoridades educativas y de seguridad en Jalisco coordinan estrategia para frenar amenazas falsas

La Secretaría de Seguridad también anunció que mantienen una estrategia coordinada con la Fiscalía de Jalisco, las policías municipales, el C5 Jalisco y la Secretaría de Educación, así como con las diversas autoridades educativas en todos los niveles para preservar la integridad de las y los estudiantes.

Por último, l a secretaría hizo un llamado a las y los jóvenes a no replicar este tipo de contenido y a denunciar actos de esta naturaleza.

"Si ves este tipo de contenido, no lo repliques, denúncialo de inmediato al 911 o directamente en el plantel educativo donde estudias. No difundas, no caigas y no te arriesgues", dijo la SSE.

El secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que este tipo de situaciones se ha dado principalmente en escuelas secundarias y preparatorias, sumando ya cinco planteles donde se han reportado esta clase de mensajes , todos con el seguimiento debido.

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En los dos casos donde ya se identificó a los responsables de estos mensajes, señaló el secretario, se ha iniciado una intervención para darles seguimiento personal y acompañamiento particular, no especificado por tratarse de temas sensibles.

"Estamos trabajando de la mano de las autoridades locales y federales, actuar con cautela y no dar por obvia ninguna de las amenazas. Insisto, es una tendencia en redes, pero afortunadamente se ha contenido. Esperemos que alumnos y padres de familia nos ayuden a disipar esta innecesaria movilización de fuerzas de seguridad por un tema que no debería ser", explicó.

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