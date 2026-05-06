Entre siete y 10 personas al día se someten a tratamientos y soluciones "milagro" en establecimientos clandestinos –que operan sin licencias sanitarias- en Jalisco, reveló el secretario de Salud de la entidad, Héctor Raúl Pérez Gómez. El riesgo de acudir a estos lugares para recibir un procedimiento médico es la muerte, enfatizó.

En las últimas dos semanas se clausuraron dos establecimientos que ofrecían estos servicios en la parte posterior de una farmacia. El secretario exhortó a la población a identificar los permisos de operación, el aviso sanitario, que las personas que trabajan cuenten con un título y cédula profesional y que el especialista certifique la especialidad en la que se desempeña.

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Las soluciones que se administran en los consultores clandestinos pueden estar mezcladas con diferentes sustancias, desconocidas para el paciente, que ponen en riesgo su vida. Si el producto no cuenta con el registro sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no puede ser aplicado en humanos , enfatizó Pérez Gómez.

"Ese producto no puede administrarse en ningún lugar de la geografía nacional, ni siquiera en un lugar establecido si no tiene un registro sanitario por parte de Cofepris […]. Las afectaciones más importantes es cuando un producto se administra por la vía intravenosa, porque va directamente al torrente sanguíneo. Si ese producto, por ejemplo, tiene una contaminación bacteriana, al ir directamente al torrente sanguíneo se puede producir un síndrome que se conoce como bacteriemia, que pueden llevar a una estado conocido como choque séptico", explicó.

Productos que se administran por vía oral pueden contener niveles de toxicidad aguda o crónica

En cuanto a los productos que se administran por vía oral, sobre todo aquellos denominados "milagro", pueden contener niveles de toxicidad aguda o crónica. Recordó que una de estas sustancias, conocida como Hueso del Fraile, generó intoxicación en pacientes que lo consumieron. Se anunciaba como un producto de herbolaria y naturista, sin embargo, el secretario subrayó que estas definiciones no garantizan la seguridad y pueden representar un riesgo para la salud, pues se desconocen sus sustancias.

"Luego decimos que es naturista, pero no, también esos productos pueden representar un riesgo. Que si existen productos naturistas con alguna utilidad terapéutica, sí, definitivamente existen, pero cuando no están regulados pueden representar un riesgo para la salud", indicó.

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