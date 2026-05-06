Pasan estafeta a Guadalajara como sede de la Guía México Gastronómico

La capital jalisciense será sede de uno de los eventos más importantes en materia culinaria en México: para el año 2027, Guadalajara recibirá la edición número 13 de la Gala de los 250 Restaurantes de la Guía México Gastronómico , la cual es convocada por Culinaria Mexicana.

El evento se llevará a cabo desde el día sábado 30 de enero al martes 2 de febrero de 2027. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que el objetivo de este tipo de eventos es que se posicione la gastronomía del estado a nivel nacional e internacional.

"El que se pueda difundir a nivel nacional e internacional la grandeza de la gastronomía que tenemos en Jalisco. Queremos seguir posicionando al Área Metropolitana de Guadalajara [AMG], a Puerto Vallarta y a todo Jalisco como un gran atractivo mundial", dijo el gobernador.

El turismo en Jalisco se posiciona para la economía del estado

El mandatario dijo que el turismo ya representa alrededor del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) del estado , por lo que se ha posicionado como uno de los sectores más importantes para la economía y el desarrollo de la entidad.

Lee también: Lemus llama al Congreso a aprobar leyes secundarias de transparencia pendientes

Claudio Poblete, director de Grupo Culinaria México, resaltó que Jalisco es uno de los grandes referentes de lo que significa ser México, por ejemplo, con los campos agaveros, su mariachi y la gastronomía jalisciense.

"En Guadalajara planeamos superar en entusiasmo y asistencia. Tendremos un programa con grandes protagonistas de la cocina mundial".

Michelle Fridman, secretaria de Turismo del estado, señaló que la gastronomía se ha convertido en uno de los factores más importantes para atraer el turismo al estado; destaca que influye en la decisión de los turistas de viajar a un sitio.

Mauro Garza, coordinador general Estratégico de Desarrollo Económico, estima que se pueda superar la derrama económica de 50 millones de pesos que dejó a la anterior ciudad sede, con millones de impactos digitales generados alrededor de este evento, ocupación hotelera, consumo local, posicionamiento internacional y desarrollo económico durante los días que se realice el evento en la ciudad.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF