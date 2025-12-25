Siempre Hay Chamba genera 34 mil empleos en Tlajomulco

Con un presupuesto de 24 millones de pesos, el Gobierno de Tlajomulco apoyó a 34 mil personas brigadistas, de las cuales el 80 por ciento fueron mujeres cuidadoras o personas con algún tipo de discapacidad, a través del programa social Siempre Hay Chamba.

Esto permitió avanzar en el objetivo de llevar justicia social a cada parte del municipio, de acuerdo con la coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Guadalupe Sandoval Martínez.

“Muchos y muchas beneficiarias son personas con discapacidad y algo que han referido tanto al propio presidente municipal como al equipo es que no hay oportunidades para ellos. Entonces, el programa se convierte en este elemento y, justamente, me parece muy importante que los programas sociales tengan una función fundamental, que es disminuir las brechas de desigualdad social”, detalló.

A lo largo de 2025, en Tlajomulco se llevó a cabo la recuperación de 3 mil 200 espacios públicos con el apoyo de los camiones de corresponsabilidad, los cuales están equipados con el material necesario para realizar labores de balizamiento, poda y limpieza de áreas comunes en las comunidades.

Una vez concluida la jornada de cinco horas de trabajo comunitario, las y los brigadistas reciben un Tlajovale con valor de 600 pesos, canjeable por productos de la canasta básica en comercios afiliados dentro de la misma colonia.

Para poder participar en la Modalidad A) Brigadista, los requisitos son mínimos y el proceso de inscripción es sencillo, con el fin de facilitar el acceso de todas las personas interesadas:

Estar pendientes de las redes sociales del presidente municipal de Tlajomulco, donde se publican los enlaces de registro los días viernes y sábado.

Mantener atención a los datos de contacto proporcionados, ya que por ese medio serán convocados por el personal del programa Siempre Hay Chamba.

Presentarse con 30 minutos de anticipación en el lugar asignado para la brigada.

Entregar copia de identificación oficial (INE) y copia de comprobante de domicilio.

Finalmente, la coordinadora Patricia Sandoval resaltó que Siempre Hay Chamba también impulsa brigadas que imparten talleres ocupacionales, deportivos y de peluquería, lo que lo convierte en un programa integral y de gran relevancia social, el cual buscará crecer en 2026, al grado de haberse convertido en un modelo para otros gobiernos.

“Es un programa muy demandado, que ha tenido muchísimos beneficios y que, además, otros municipios quieren replicar. En Tlajomulco existe la necesidad de que el presupuesto crezca y que el programa se amplíe, ya que este año comenzamos a operar aproximadamente en mayo, mientras que el próximo año iniciaremos desde enero”, mencionó Sandoval Martínez.

Con estas políticas públicas, el Gobierno de Tlajomulco genera empleos para personas con mayores necesidades, impulsa la derrama económica en comunidades prioritarias e incentiva el cuidado y la apropiación del espacio público, lo que contribuye a disminuir problemas de inseguridad y abandono en diversas zonas del municipio.

El presupuesto fue de 24 MDP

El presupuesto destinado en 2025 para el programa Siempre Hay Chamba fue de 24 millones de pesos; se espera que en 2026 pueda incrementarse para otorgar mayores beneficios a las y los ciudadanos.

Este año, el programa contó con la participación de 34 mil brigadistas, quienes pudieron acceder en más de una ocasión al apoyo.

Siempre Hay Chamba es uno de los programas sociales más emblemáticos de la actual administración.

