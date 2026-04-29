SICyT lanza convocatorias con bolsa de 120 mdp para ciencia e innovación en Jalisco

La Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT) dio a conocer esta mañana las convocatorias para impulsar la ciencia y la tecnología en el estado.

La dependencia anunció siete convocatorias que contarán con un monto de 120 millones de pesos destinados a proyectos enfocados en el desarrollo tecnológico, la investigación científica, la protección de invenciones y la digitalización de pequeñas y medianas

empresas en Jalisco.

La titular de la Secretaría de Innovación, Fanny Guadalupe Valdivia Márquez, detalló que los sectores beneficiados serán biotecnología, química, eléctrica y electrónica, mecánica y diseño.

"Los sectores de más impacto son en el tema de salud y biotecnología orientada a alimentos y sustentabilidad", comentó.

Los recursos para estas convocatorias serán aportados en conjunto con la Secretaría de Innovación y otras dependencias.

Las convocatorias están dirigidas a universidades, centros de investigación, empresas, organismos públicos, asociaciones civiles, cámaras empresariales, inventores independientes y personas físicas con actividad vinculada al desarrollo científico y tecnológico; cuya información puede consultarse en https://l.coecytjal.org.mx/convocatorias

La apuesta es el desarrollo de proyectos que atiendan retos sociales, impulsen soluciones para la industria, promuevan la propiedad intelectual, fortalezcan la transferencia tecnológica y consoliden talento altamente especializado.

Dichas convocatorias se lanzaron a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL), y apuestan en consolidar a Jalisco como líder nacional en innovación y desarrollo basado en conocimiento.

Larisa Cruz Ornelas, Directora General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, detalló las convocatorias que se encuentran abiertas, haciendo hincapié en la relación de la ciencia y la industria.

"Desde hace muchos años, trabajan de manera conjunta, y este programa que es muy querido y conocido también (…) Justo lo que busca es poner las capacidades científicas del estado para ayudar al sector productivo a resolver problemas en conjunto para acelerar la competitividad del estado", dijo la directora.

Destacan el programa de Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual (PROPIN), orientado a impulsar patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y protección de desarrollos tecnológicos, así como el Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco (FODECIJAL), enfocado en proyectos de investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico para atender retos sociales prioritarios.

También se encuentra el Programa de Innovación en Jalisco (PROINNJAL), dirigido al fortalecimiento de la competitividad de los sectores productivos mediante investigación aplicada e innovación tecnológica.

Se suma además al esquema de Fortalecimiento de Capital Intelectual para Empresas Jaliscienses con base tecnológica, que acelera procesos de protección, comercialización y transferencia de tecnología.

A estas acciones se añaden el Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocado en la apropiación social del conocimiento y la generación de vocaciones científicas; la convocatoria de Formación de Talento Altamente Especializado, que impulsa la especialización y reconversión de perfiles estratégicos; así como el programa de Transformación Digital, dirigido a fortalecer la digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado.

Las fechas de cierre, y requisitos de participación, pueden consultarse en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y de COECyTJAL y en el sitio https://l.coecytjal.org.mx/convocatorias .

Convocatorias abiertas 2026

Convocatoria Fomento Jalisciense a la Propiedad Intelectual (PROPIN) Bolsa: 7 millones de pesos Fecha: Primer corte de cierre– 24 de junio de 2026

Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco (FODECIJAL), para Atender Retos Sociales Bolsa: 20 millones 700 mil pesos Fecha: Cierre de convocatoria– 14 de mayo de 2026

Programa de Innovación en Jalisco (PROINNJAL), Desarrollo Tecnológico Bolsa: 32 millones 014 mil 267 pesos Fecha: Cierre de convocatoria– 06 de julio de 2026

Fortalecimiento de Capital Intelectual a Empresas Jaliscienses con Orientación y/o Base Tecnológica Bolsa: 4 millones de pesos Fecha: Apertura de convocatoria– 2026

Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (DyD) Bolsa: 4 millones 200 mil pesos Fecha: Cierre de convocatoria– 4 de mayo de 2026

Formación de Talento Altamente Especializado (TAE) Bolsa: 15 millones de pesos Fecha: Cierre de convocatoria– 11 de mayo de 2026

Transformación Digital Bolsa: 6 millones de pesos Fecha: Cierre de convocatoria– 10 de junio de 2026



YC