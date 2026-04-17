SICT inicia trabajos nocturnos en la carretera Guadalajara-Tepic

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SICT Jalisco, informó que este viernes darán inicio las labores nocturnas en la carretera Guadalajara-Tepic en el tramo Periférico-Entronque Ameca.

Los trabajos consistirán en renivelaciones en zonas que lo requieran, esto con el objetivo de reducir el impacto vial en esta vía de alta circulación.

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La dependencia explicó que la renivelación y aplicación de microaglomerado aplicadas anteriormente tenían que realizarse de día debido a que requieren condiciones de temperatura y calor del sol para su secado adecuado y para garantizar la protección de la carpeta asfáltica existente.

La SICT reiteró que las obras de conservación carretera son necesarias para garantizar mayor seguridad y confort de los usuarios de las vías de comunicación.

Asimismo, agradeció la comprensión de quienes transitan por esta vía y reiteró su compromiso de seguir trabajando en el mantenimiento y modernización de la infraestructura carretera.

El Centro SICT reiteró que el compromiso de esta secretaría es continuar trabajando para el bienestar de la ciudadanía.

CORTESÍA

SICT confirma más proyectos en Guadalajara

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del Centro SICT Jalisco, también anunció la construcción de tres “Centros Comunitarios México Imparable”, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Estas instalaciones permitirán la formación de l as y los jóvenes en diversas disciplinas, a fin de contribuir a la instrumentación de la estrategia integral para atender a este sector de la población y prevenir la violencia.

El Centro SICT Jalisco señaló que se trata de un programa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, donde participará la SICT, mediante la construcción, y los municipios que serán beneficiados, con la aportación de terreno para la edificación.

Indicó que los tres centros comunitarios serán construidos con recursos del Gobierno de México y contarán con cancha de futbol, espacio multiusos techado, gimnasio de box, salón para teatro, danza y coro, área de ajedrez, trotapista, espacios de atención psicológica, sanitarios y vestidores.

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Precisó que son espacios públicos de desarrollo y convivencia social y cultural, que contribuirán a reconstruir el tejido social, para beneficio de miles de jóvenes, a través del fortalecimiento de la prevención y la consolidación de la paz en las zonas donde se edifiquen.

Los centros se construirán en municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes aportarán los predios y tendrán su base en tres pilares fundamentales: deportes, cultura y salud mental.

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