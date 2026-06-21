La falta de agua potable continúa siendo uno de los principales problemas para miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Durante los primeros meses del año, las quejas por desabasto registraron un incremento respecto al año anterior, pese a que la ciudad cuenta con nuevas fuentes de abastecimiento y mejores niveles de almacenamiento en el Lago de Chapala.

Patricia, vecina de la colonia Balcones del Cuatro, en Guadalajara, denunció que su comunidad ha permanecido sin suministro durante casi dos semanas. “Sin previo aviso”.

La situación es similar para Oly Rodríguez, quien aseguró que las respuestas obtenidas por parte de las autoridades han sido insuficientes. “Yo llamo, mando mensajes y la respuesta siempre es que no tienen conocimiento del porqué no tenemos suministro”.

De acuerdo con el SIAPA mediante solicitudes de Transparencia, entre enero y mayo de 2026 se contabilizaron cinco mil 606 reportes relacionados con fallas en el suministro de agua. En el mismo periodo de 2025 se registraron cuatro mil 540 quejas.

Uno de los casos más severos se presentó en el norte de Zapopan. Habitantes de colonias como Mesa de los Ocotes y Mesa Colorada reportaron periodos de desabasto de dos meses. “Nos caían como gotitas y nada más en la noche. Duramos semanas sin nada”, relató Martha, vecina.

Ante la falta de respuesta, habitantes de colonias cercanas brindaron apoyo a las familias afectadas mediante el suministro de agua.

Las denuncias también se multiplicaron por la falta de soluciones. Cecilia, residente del norte de Zapopan, explicó que los reportes presentados ante el organismo no derivaron en mejoras. “Reportamos, pero nos dicen que ya existe un reporte… nos dan un folio y nada más”.

En Arroyo Hondo, María Rodríguez recordó que en abril permanecieron hasta una semana sin servicio. “Reportamos y sólo nos dijeron que no contaban con información sobre la causa específica. Fueron muchos vecinos sin agua durante esos días”.

El incremento en las quejas ocurre a pesar de que el lago de Chapala registra mejores niveles de almacenamiento que en 2025, con alrededor de 64% de su capacidad al inicio del actual temporal de lluvias. Además, la metrópoli cuenta desde 2024 con el sistema de presas El Zapotillo-El Salto-Calderón, diseñado para aportar tres metros cúbicos por segundo al abastecimiento de la ciudad.

Especialistas como Juan Pablo Macías y Josué Sánchez consideran que el problema principal se encuentra en la infraestructura de distribución. Sánchez señala que aún faltan obras complementarias en el sistema de la presa Calderón para aprovechar plenamente el caudal proveniente de El Zapotillo y El Salto.

Por su parte, Macías advierte que gran parte de la red de distribución ya rebasó su vida útil. Equipos de bombeo, tanques de regulación, subestaciones eléctricas, transformadores y válvulas presentan desgaste, lo que provoca interrupciones constantes, especialmente en las zonas más elevadas de la metrópoli. Recordó que la ciudad no aprovecha la totalidad del agua concesionada desde Chapala, debido a que el actual acueducto ha llegado al final de su vida útil y limita la capacidad de conducción.

Al cierre de edición, el SIAPA no había emitido una postura sobre el incremento en los reportes de desabasto. El Gobierno de Jalisco anunció la construcción de un segundo acueducto Chapala-Guadalajara para mejorar la eficiencia del sistema.

Plantean acciones para mejorar el abasto del líquido

La crisis por la mala calidad del agua que enfrentó la Zona Metropolitana de Guadalajara durante los primeros meses de 2026 tuvo consecuencias inmediatas en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). En marzo pasado, Antonio Juárez dejó la dirección general del organismo y fue sustituido por Ismael Jáuregui, quien asumió el cargo con el reto de atender tanto los problemas de calidad como las crecientes quejas por desabasto en diversas colonias de la metrópoli.

Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción del segundo acueducto Chapala–Guadalajara, una obra considerada estratégica para mejorar la conducción del recurso hídrico hacia la capital jalisciense y reducir las pérdidas registradas en el sistema actual.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que ha permitido avanzar en la planeación financiera y técnica de la obra. La inversión estimada oscila entre los 10 mil y los 15 mil millones de pesos.

Las autoridades estiman que el acueducto vigente registra pérdidas cercanas al 30% del agua transportada hacia la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle, debido a fugas, deterioro de la infraestructura y limitaciones operativas derivadas de su antigüedad.

El Gobierno de Jalisco ha señalado que el financiamiento de la obra se realizaría mediante un esquema de participación público-privada, sin recurrir a la contratación de deuda pública. Los mecanismos de inversión continúan en análisis y revisión conjunta con la Comisión Nacional del Agua y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Si los procesos administrativos avanzan conforme a lo previsto, las obras podrían comenzar durante los primeros meses de 2027.

A la par del nuevo acueducto, las autoridades impulsan otro proyecto considerado fundamental para el futuro del abastecimiento de agua en la ciudad: la ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle.

La intervención requeriría una inversión estimada de cinco mil millones de pesos y tendría como objetivo fortalecer la capacidad de tratamiento del agua proveniente del lago de Chapala, mejorar los procesos de potabilización y garantizar un suministro más confiable para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

LA VOZ DEL EXPERTO

Siguen pendientes diversas obras complementarias

Josué Sánchez, especialista en temas de agua, explicó que durante la administración estatal anterior quedaron pendientes proyectos estratégicos vinculados al sistema de presas que abastece a la metrópoli.

Entre las obras inconclusas se encuentran la obra de toma de la presa Calderón, el acueducto que conectaría dicha presa con la Planta Potabilizadora Número 3, ubicada en San Gaspar, así como la ampliación de esta última instalación para incrementar su capacidad de tratamiento.

Según el especialista, estas intervenciones son indispensables para aprovechar el volumen adicional de agua generado por el sistema integrado de presas El Zapotillo, El Salto, La Red y Calderón.

La presa El Zapotillo fue concluida y conectada mediante un acueducto a la presa El Salto, con el objetivo de fortalecer el suministro para la Zona Metropolitana de Guadalajara. En conjunto con las presas La Red y Calderón, este sistema tendría la capacidad de aportar hasta tres metros cúbicos por segundo adicionales a la ciudad.

Sin embargo, la infraestructura necesaria para conducir y potabilizar ese caudal aún no está terminada.

“Necesitamos un nuevo tubo, digamos, que pueda conducir el nuevo volumen disponible y que llegue a la Planta Potabilizadora Número 3 en San Gaspar con la capacidad suficiente para potabilizar esa cantidad de agua”, explicó Sánchez.