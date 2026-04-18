SIAPA promete cortar el agua en 6 colonias desde mañana 19 de abril y este es el motivo

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció que este domingo 19 de abril varias colonias de Guadalajara se verán afectadas por obras operativas que obligarán a realizar un corte de agua, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.

A través de sus canales oficiales, la dependencia explicó que la suspensión del servicio será resultado de labores de limpieza y mantenimiento con el objetivo de brindar una mejor atención a los usuarios.

SIAPA detalló que los trabajos de lavado se llevarán a cabo en el Tanque Talpita, una acción fundamental para retirar sedimentos y garantizar que la infraestructura opere a su máxima capacidad.

¿Cuáles serán las colonias afectadas por el corte de SIAPA?

Debido a las labores que se realizarán en el Tanque Talpita, las seis colonias que podrían presentar baja presión o la suspensión total del suministro serán las siguientes:

Talpita

Santa Cecilia

San José Río Verde

San Miguel de Huentitán

Margarita Maza de Juárez

Balcones de Oblatos

¿A qué hora iniciará el corte de agua en Guadalajara?

De acuerdo con el anuncio oficial publicado en su cuenta de Facebook, la suspensión del servicio está programada para comenzar el próximo domingo 19 de abril a las 22:00 horas.

El organismo operador explicó que las labores se extenderán hasta el lunes 20 de abril; sin embargo, se espera que el servicio quede restablecido en su totalidad durante el martes 21 de abril.

Por ello, las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto del corte. SIAPA recordó que también es posible solicitar el servicio de pipas en caso de ser necesario.

¿Cómo solicitar una pipa de agua gratuita al SIAPA en Guadalajara?

Con el objetivo de reducir las afectaciones por la falta de suministro, el SIAPA ofrece el servicio de pipas de agua sin costo para la población. Aunque la atención se brinda principalmente a hospitales, asilos e instituciones públicas, también los ciudadanos pueden pedir apoyo cuando se quedan sin agua en sus hogares.

La solicitud puede realizarse mediante los canales oficiales del organismo:

SIAPATEL: llamando al número 073, disponible las 24 horas del día.

Redes sociales: enviando un mensaje directo a las cuentas oficiales de SIAPA Guadalajara en X y Facebook, identificadas como @siapagdl.

Si haces el reporte por redes sociales, es importante proporcionar la dirección completa de tu domicilio y un número telefónico de contacto para facilitar y agilizar la atención.

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