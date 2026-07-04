Luego de manifestarse esta mañana en Casa Jalisco, decenas de ciudadanos trasladaron la protesta y llevaron su exigencia de mejorar la calidad del agua que llega a las viviendas de alrededor de 200 colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) a la Glorieta Minerva. En este punto bloquearon la circulación vehicular por un lapso de alrededor de 40 minutos y dejaron colgadas sus consignas y carteles en las vallas perimetrales del monumento.

La movilización comenzó con el cierre a la circulación en la avenida López Mateos, en su cruce con Manuel Acuña. Sin embargo, al ver el operativo que implementó la Policía Vial para evitar afectaciones en el tránsito vehicular —y con el fin de que sus demandas fueran escuchadas—, optaron por llevar la manifestación a la Glorieta Minerva.

A este punto llegaron alrededor de las 12:50 horas y dieron una vuelta a la guardiana de la ciudad. Exigían acciones concretas e inmediatas para mejorar la calidad del agua —que llega con olor a drenaje y con color amarillo, café y hasta negro—, mayor transparencia en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la emisión de una alerta sanitaria ante los riesgos a la salud que representa el líquido contaminado.

Entre sus consignas se leía: “El agua no es mercancía, es vida”, “El agua es un derecho, no un negocio” y “No a la privatización”, entre otras. Cecilia Jaime, vecina de la colonia Tlaquepaque Centro, denunció que se enfermó de laringitis a causa del agua sucia que llega a su hogar.

“La ropa la estamos lavando y relavando como podemos. El agua huele muy mal, a caño [...]. No es justo que el agua nos llegue tan mal si estamos pagando el recibo. Hay mucha gente enferma y con alergias por el agua”, compartió.

Habrá una nueva protesta ciudadana

La directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), María González Valencia, adelantó que la próxima protesta ciudadana será el martes 7 de julio a las 10:30 horas en el Centro Histórico de Guadalajara, frente a la Catedral Metropolitana. Ahí se reunirán con personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) para analizar una posible declaración de alerta sanitaria por el agua contaminada, que contiene metales pesados como bromo, mercurio y aluminio, además de coliformes, color y olor a drenaje.

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AO

