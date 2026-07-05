Domingo, 05 de Julio 2026

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Nombran a Celso Álvarez como el Ingeniero del Año

La distinción otorgada por el gremio destaca una trayectoria vinculada al impulso de proyectos públicos con impacto en el desarrollo urbano y la calidad de vida de Tlajomulco

Por: El Informador

Celso Álvarez es director de Obras Públicas de Tlajomulco. ESPECIAL

Celso Álvarez es director de Obras Públicas de Tlajomulco. ESPECIAL

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco nombró a Celso Álvarez Solórzano, director de Obras Públicas de Tlajomulco, como Ingeniero del Año, en reconocimiento a su trayectoria profesional y sus aportaciones al desarrollo de la infraestructura en el municipio.

La distinción fue entregada en el marco del Día Nacional del Ingeniero, celebrado el pasado 1 de julio. Álvarez Solórzano afirmó que el reconocimiento representa un compromiso para continuar impulsando proyectos que beneficien a la población.

“Más que sentirme halagado, me siento responsable de que me hayan nombrado Ingeniero del Año. Esto representa un mayor compromiso”, expresó.

El funcionario señaló que el galardón también refleja el trabajo realizado por la administración municipal encabezada por Gerardo Quirino Velázquez Chávez en materia de infraestructura. Destacó que, durante el actual gobierno, se han concluido 330 obras, entre ellas el Escudo Urbano C5, el Parque Urbano Lomas del Sur, la Cruz Verde Chulavista, el pozo profundo de San Sebastián y la carretera a El Zapote.

De acuerdo con el director de Obras Públicas, estos proyectos han contribuido a fortalecer la seguridad, los servicios de salud, la conectividad vial, el abasto de agua potable y los espacios de convivencia para las familias del municipio.

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