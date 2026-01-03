SIAPA concluye mantenimiento de infraestructura hidráulica

Con la participación de alrededor de 250 trabajadoras y trabajadores del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y de la Comisión Estatal del Agua (CEA), hoy terminaron los trabajos de mantenimiento mayor programados en cinco instalaciones de infraestructura que abastece de agua potable al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Las labores se llevaron a cabo en la Planta de Bombeo Chapala, la Planta Potabilizadora No.1 Miravalle, la Planta Potabilizadora No.2 Las Huertas, el Sistema de Bombeo Las Pintas y la Planta de Bombeo Intermedio Oriente.

El director general del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, destacó que el trabajo coordinado permitió concluir los trabajos conforme a lo programado, los cuales consintieron en detener temporalmente los equipos de Bombeo y se cerraron válvulas, para permitir la limpieza y revisión de tanques y sistemas internos por donde circula el agua.

También se dio mantenimiento a válvulas, compuertas y bombas, se limpiaron canales y clasificadores y se sustituyeron piezas clave que ya habían cumplido su vida útil. Además, se atendió la instalación eléctrica del sistema de bombeo Chapala - Guadalajara, con mantenimiento preventivo y cambios de transformadores, subestaciones y tableros, asegurando conexiones firmes y equipos en buen estado.

El suministro de agua regresará de forma gradual en las 892 colonias afectadas. Los tiempos de recuperación varían entre una zona y otra debido a factores topográficos, operativos y de presión de la red.

En tanto, SIAPA continúa con el servicio de pipas gratuitas, las cuales pueden solicitarle marcando al 073.

