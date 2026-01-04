¡Rosca gratis en Guadalajara! El ayuntamiento tapatío celebrará el Día de Reyes

Con el objetivo de celebrar en comunidad las festividades por el Día de los Reyes Magos, el ayuntamiento de Guadalajara llevará a cabo la partida de la tradicional rosca en el Centro histórico de la perla tapatía.A través de sus redes sociales oficiales, la alcaldía de Guadalajara, liderada por Verónica Delgadillo, informó que será el próximo martes, a las 17:00 horas, cuando se lleve a cabo la repartición de la rosca de reyes para las y los tapatíos."Este martes 6 de enero tenemos una cita en el corazón de nuestra ciudad para despedir esta época de magia e ilusión: acompáñanos a partir nuestra tradicional rosca de reyes. ¡Te esperamos con toda la familia a las 5pm! Ahí nos vemos", refirió la publicación. El evento se llevará a cabo en la Plaza Guadalajara, ubicada sobre la avenida Hidalgo, al cruce con el Paseo Alcalde, frente a la Catedral de Guadalajara. Así, la celebración será parte del penúltimo día de actividades del Festival Ilusionante, que se realiza en coordinación del Gobierno de Jalisco y de la Cámara de Comercio de Guadalajara, contemplando el cierre oficial el día miércoles 07 de enero, último día de operaciones de la pista de hielo y la gran rueda de la fortuna del Paseo Alcalde. MF