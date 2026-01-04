Domingo, 04 de Enero 2026

Primera Vía RecreActiva nocturna y sus actividades reúnen a 150 mil personas

Este sábado la temática fue alusiva a los Reyes Magos, por lo que algunos participantes acudieron disfrazados

Por: Rubí Bobadilla

Con éxito se celebró la primera edición del año del Festival Bien de Noche. GOBIERNO DE GUADALAJARA

Guadalajara arrancó el 2026 con una noche de convivencia, alegría y apropiación del espacio público, al celebrarse la primera edición del año de Bien de Noche, que contempló la reslización de la primera Vía RecreActiva norturna del año y diversas actividades que reunieron a más de 150 mil asistentes.

Este sábado la temática fue alusiva a los Reyes Magos, por lo que algunos participantes acudieron con disfraces alusivos a estos personajes legendarios, informó la alcaldía tapatía en un comunicado. 

"Niñas y niños aprovecharon el espacio seguro para disfrutar de sus regalos navideños como bicicletas, patines y patinetas, llenando el Paseo Alcalde, la avenida Juárez y la explanada del Santuario, de risas y diversión", afirmó.

A partir de las 19:00 horas, la avenida Juárez-Vallarta fue cerrada a la circulación para dar paso a la primer Vía RecreActiva nocturna, la cual comprendió de la Calzada a la Minerva; en este tramo hubo diversas actividades y conciertos para el disfrute de los asistentes, dijo el comunicado.

Además, en el Paseo Alcalde se colocaron escenarios donde artistas urbanos pudieron expresarse y demostrar sus talentos. 

La Rotonda de los Jaliscienses ilustres. GOBIERNO DE GUADALAJARA

Aunado a estas actividades, los museos ubicados en el Centro Histórico extendieron su horario hasta las 23:00 horas, mientras que los templos como la Catedral y El Santuario, ofrecieron recorridos turísticos y sus fachadas sirvieron para la proyección de videomapping, dijo la alcaldía tapatía.

Además, en el Paseo Alcalde y Jesús García, se realizó la tradicional partida de rosca, que reunió a decenas de familias. 

COmpartieron la rosca de Reyes. GOBIERNO DE GUADALAJARA 

Todo el festival estuvo resguardado por elementos de la Policía de Guadalajara y de la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, quienes garantizaron la seguridad de los asistentes, afirmó la autoridad municipal.

