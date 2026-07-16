SIAPA: Comisión avala exentar de pago a personas afectadas por agua turbia

Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco aprobaron el dictamen para exentar del pago a habitantes de la ciudad que han recibido agua de mala calidad, con sedimentos o mal olor.

¿Por qué el descuento no es del 100%?

Fueron integrantes de esta misma comisión legislativa quienes presentaron la propuesta. El descuento será sobre el 80% por el pago del recibo, ya que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, presidenta de dicha comisión, señaló que, con el 20% restante, se cubrirá el porcentaje por alcantarillado y drenaje, no solo abasto de agua.

" Este razonamiento obedece justamente que es agua potable y alcantarillado y en el recibo te cobran todo el consumo en general y estamos dando este 20% para que sea justamente en los servicios de drenaje , todo lo que tiene que ver con el sistema de desagüe y para que pueda operarse en ese sentido".

La propuesta fue respaldada por todas los integrantes de la Comisión de Hacienda y coincidieron en que se debía aprobar con el fin de beneficiar a la población.

¿Qué colonias recibirán este beneficio?

La propuesta contemplaba extender el apoyo a cerca de 200 colonias que actualmente presentan problemas de mala calidad y mal olor en el agua, ya que ese número de colonias son las que, de acuerdo con el SIAPA, han tenido afectaciones constantes durante las últimas semanas por el problema del agua sucia.

Sin embargo, la legisladora dejó en claro que no se establecieron cuántas colonias tendrán el beneficio debido a que eso será determinado por el SIAPA : "Será el SIAPA quien tendrá que decir si se incrementa el número de colonias o se disminuye con base a los dictámenes o los estudios que se hagan", dijo la diputada emecista.

Entre algunas colonias originalmente contempladas en el dictamen se encuentran el Centro de Guadalajara, Americana, Analco, Jardines Alcalde, San Andrés, Constitución, Tabachines, Ciudad Granja, Colinas de Tonalá, El Zalate, Rancho Blanco y Álamo Industrial, así como otras zonas que el SIAPA ha identificado por presentar problemas recurrentes en la calidad del agua.

NG