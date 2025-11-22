El SIAPA avanza en su reordenamiento, tras aprobarse la Junta de Gobierno del organismo. En la sesión, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), fueron presentadas y analizadas las propuestas para dicha reingeniería, orientadas a impulsar su modernización, eficiencia operativa y sostenibilidad financiera en beneficio de los habitantes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, resaltó la apertura con la que se realizó el ejercicio. “Después de un ejercicio de sistematización de las 200 propuestas iniciales, más un ejercicio interno de la propia Secretaría (SGIA), y del SIAPA, (…) se presentaron en las mesas y después recibimos retroalimentación”, explicó.

Ante los integrantes del órgano colegiado, destacaron la importancia de que el SIAPA recupere el sentido para el cual fue creado, que es garantizar el acceso, la calidad y la continuidad del servicio de agua potable y drenaje, así como fortalecer la infraestructura que sustenta el bienestar de las personas usuarias.

“Tenemos como premisa unos esenciales para garantizar, que es la captación y potabilización del agua, la distribución y el abasto seguro a las y los usuarios, saneamiento y tratamiento de aguas residuales y mantenimiento y modernización de infraestructura hidráulica”, apuntó la Coordinadora.

El documento se aprobó con 18 votos a favor y una abstención -correspondiente a la Universidad de Guadalajara- en los términos expresados.

Adicionalmente, a petición de los representantes de los ayuntamientos de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, se acordó la instalación de mesas especiales para abordar de forma específica los aspectos relacionados a las aportaciones financieras y las necesidades de servicios y atención en cada caso.