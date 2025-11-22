La Fiscalía de Estado informó, a través de un comunicado, acerca del avance en la investigación de un crimen acontecido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque del año presente.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido el 8 de septiembre, cuando dos mujeres y dos adolescentes se trasladaron desde un establecimiento de billar hacia un domicilio particular.

Al retirarse del lugar, las mujeres habrían abordado un vehículo en el que viajaban varias personas, entre ellas el imputado, identificado como Brian Misael “N”. Según las indagatorias, durante el trayecto se dio una fuerte discusión luego de que una de las víctimas comenzara a grabar con su teléfono celular, acción que molestó de sobremanera al agresor.

Luego de que las victimas pidieran bajar del carro, Misael “N” se habría detenido en un terreno baldío ubicado en la colonia Las Juntas, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Posteriormente, este disparó con un arma de fuego, provocando la muerte de una de las mujeres y de los dos adolescentes, así como lesiones de gravedad a la segunda mujer.

Fue con estos indicios que el Ministerio Público estableció la probable participación del señalado y solicitó su orden de aprehensión. Tras el análisis del material probatorio, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Brian Misael “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Debido a la gravedad de los hechos y a la pena contemplada para dichos delitos, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, con el fin de asegurar la continuidad del proceso y evitar riesgos procesales.

