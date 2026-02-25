A 72 horas de la jornada violenta que derivó de la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación, Jalisco logró ya reactivar sus actividades, incluyendo el reinicio total de operaciones del sector económico, además del regreso a las aulas en las escuelas de la Entidad.

Al respecto de ello, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo felicitó por esta pronta reactivación, "pues ante el panorama que se vivió, no pensó que fuera a ocurrir tan rápido".

Por otra parte, pero en el mismo sentido, Lemus Navarro felicitó a la ciudadanía por atender las instrucciones que se derivaron del Código Rojo, lo que permitió que la gente se mantuviera resguardada durante los momentos más álgidos, y que la situación no se tornara más crítica.

“Jalisco está de pie gracias a su gente”, concluyó Pablo Lemus Navarro en su encuentro con la prensa este martes.

Fue ayer martes, luego de las reuniones de gabinete sostenidas por las autoridades estatales, que el gobernador de Jalisco compartió la determinación de desactivar el "código rojo" en la entidad, luego de que las condiciones así lo permitieran.

Sin embargo, los patrullajes en la Zona Metropolitana de Guadalajara y al interior del Estado se mantienen, tanto por efectivos municipales y estatales como federales, contemplando además la llegada de 2 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas que arribaron a Jalisco por órdenes de las autoridades federales.

MF