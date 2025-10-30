Setran hará monitoreo en tiempo real del transporte público durante el Halloween

Este jueves la Secretaría de Transporte (Setran) dio a conocer que mantendrá el monitoreo en tiempo real de las unidades del transporte público que conforman la red de servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara, para garantizar que la ciudadanía pueda regresar a casa durante la noche de Halloween, mañana 31 de octubre.

Para ello, dijo, solicitó apoyo a las comisarías municipales para inhibir vandalismo mediante operativos, a fin de verificar el cumplimiento de los derroteros y saber si hay afectaciones a la circulación de las unidades, durante la celebración.

Lee también: Rutas de camiones modificarán sus derroteros HOY en Zapopan por rodada nocturna

"La Secretaría de Transporte mantendrá comunicación en tiempo real con los responsables de las rutas a través del Centro de Monitoreo", afirmó la dependencia estatal.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

La dependencia señaló que mantendrá comunicaciones con las corporaciones de seguridad pública del AMG, con quienes se acordó el mantener presencia con patrullaje en las principales vialidades en las que suelen registrarse afectaciones durante esta celebración.

"Lo anterior atiende el derecho a la movilidad de la ciudadanía. De acuerdo con la SETRAN hay 38 puntos detectados en los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga, en los que se han reportado hechos vandálicos en contra de unidades del transporte público, lo que ha derivado en retrasos, cambios en la ruta o suspensiones temporales del servicio, para salvaguardar la integridad de conductores y pasajeros", añadió la Setran en un comunicado.

Te recomendamos: Lemus llama a la unidad judicial durante asamblea nacional de tribunales en Puerto Vallarta

En dichos puntos confluyen más de 715 rutas de transporte público, de acuerdo con la SETRAN, por las que se movilizan miles de personas diariamente, incluyendo niñas y niños.

"La SETRAN hace un atento llamado a la población a evitar y dar aviso a las autoridades ante cualquier acto vandálico que ponga en riesgo la integridad y seguridad de los usuarios del transporte público, durante la celebración de Halloween el 31 de octubre", finalizó la dependencia estatal.

La ciudadanía puede generar sus reportes a través de los números:

33 38 19 24 19 y 33 3819 24 26, o a través de sus redes sociales oficiales: @Secretaría de Transporte en Facebook, @TransporteJal en X y @transportejal en Instagram.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

NA