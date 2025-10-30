La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este jueves 30 de octubre a partir de las 9:00 pm algunas rutas de camiones modificarán sus derroteros en el municipio de Zapopan con motivo de una rodada nocturna.

La rodada comenzará desde el Parque de las Niñas y los Niños y se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Venustiano Carranza, Avenida José Parres Arias, Avenida Juan Pablo II, Avenida Patria y la calle Ramón Corona.

Rutas que modificarán sus derroteros en Zapopan

C73, C81, C82, C84, C85, C88, C121A Ávila Camacho, C136, T08, T08-C01, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C02, T16B-C03, T16B-C04, T16B-C05, T16B-C06, T16B-C07, T16B-C08, T18, T18A Terranova y V04 de la Ruta López Mateos.

C33 Agua Fría, C44, C71, C71 Preparatoria #2, C73, C79, C81, C82, C120, C121A, C136, T15-C06 Andares, T18 y T18A, C33 Agua Fría, C33 Auditorio, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C44, C45 Cinco Esquinas, C72, C73, C81 Crucero de la Mesa, C81, C82, T07-C01, T14B, T14B-C01.

T14B-C02, T15-C01, T15-C02 y T15-C06, C81, C82 y T08-C01.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

Finalmente, recuerda que si mañana, 31 de octubre detectas alguna irregularidad en el servicio de transporte público, puedes repórtalo en las redes sociales de la Setran:

X: @TransporteJal

FB: Secretaría de Transporte Jalisco

o al número: 33 3819 2419 o 33 3819 2426

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

