Rehabilitan escuela en Puerto Vallarta y presentan estrategia por entornos escolares más seguros

Como parte de la gira de trabajo emprendida este jueves en Puerto Vallarta, el Gobierno estatal entregó la rehabilitación integral de la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en la colonia Progreso de dicho municipio, bajo la estrategia del programa "Jalisco con Estrella".

La intervención incluyó un Aula Jalisco Digital con 40 computadoras Chromebook, nuevo mobiliario escolar e intervención del inmueble por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL), con una inversión de 13.2 millones de pesos provenientes del Fondo para la Infraestructura Educativa (FINEDUC).

Se trata de un fideicomiso único en el país entre el Gobierno Estatal y la iniciativa privada, que se alimenta de un porcentaje del impuesto sobre la nómina.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, afirmó que la renovación total de este plantel es muestra del interés que tiene el estado por posicionar a la educación, la infraestructura y la innovación educativa como pilares fundamentales para la formación de talentos.

"Ustedes se van a preparar para el futuro, hagan de cuenta, niñas y niños que les vamos a poner un chip nuevo para que ustedes desarrollen la tecnología desde chiquitos, y podrán salir con muchos más talentos", destacó el mandatario estatal.

La Escuela Primaria "Francisco Villa" tiene instalaciones renovadas

Las acciones de intervención, destacó el gobierno estatal, incluyeron la construcción de sección de barda perimetral, ingreso y terraza–comedor, instalación de lonaria, paneles solares, juegos lúdicos, luminarias y jardinería, pintura general, surface e impermeabilización, instalación de estructura con lonaria, accesibilidad, andadores y obra exterior.

Se entregaron, en total, 479 sillas, 246 mesas, 13 pintarrones y 13 gabinetes.

Lemus Navarro añadió que además de mejorar la infraestructura escolar en el estado, el Gobierno de Jalisco impulsa el equipamiento de planteles con equipamiento tecnológico a fin de perfeccionar habilidades y destrezas, pilares fundamentales en la formación de talento y capital humano.

Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación Jalisco, afirmó que es muy importante que las y los estudiantes de educación básica tengan acceso a la tecnología como fuente de crecimiento y desarrollo profesional y personal.

"Tanta falta hace tener oportunidades para poder desarrollar cada una de las personas que conforman este sistema, cada niño, cada niña. Estamos muy contentos porque aquí, en Puerto Vallarta, encontramos un gran equipo, maestros conocedores que trabajan siempre juntos por el bien de la educación", comentó el Secretario.

Luis Ernesto Munguía González, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, indicó que el Gobierno de Jalisco impulsa una política educativa que cambiará no solo la infraestructura, sino la mente de las y los estudiantes jaliscienses.

"Decirles a las niñas y los niños pequeñitos, que invertir en nuestros jóvenes, invertir en el aprendizaje, es invertir al estilo Jalisco en una visión grande.

El Gobernador apoya para que todas las escuelas del estado quedarán, preciosas con este programa de "Jalisco con Estrella", agregó el Alcalde vallartense.

Ángeles Baz Jiménez, alumna de sexto grado del plantel, expresó su agradecimiento, y afirmó que después de la obra la escuela quedó bonita, colorida y con mejores espacios para todas y todos los estudiantes.

"Queremos agradecer porque quedó muy bonita la escuela, al entrar vimos todo muy colorido y bonito, y ya podemos hacer honores a la bandera y hacer ejercicio sin el problema de que haya tanta lluvia o tanto sol", comentó la estudiante.

A la entrega del nuevo plantel educativo asistieron Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Francisco José Ontiveros Balcázar, Director del INFEJAL, y Estefanía Padilla Martínez, Coordinadora del programa Jalisco con Estrella, así como maestras, maestros y padres de familia.

