Con relación a los dispositivos electrónicos entre niños en las aulas, como celulares, existe un amplio debate. Hoy los especialistas se pronuncian sobre sus repercusiones. Esta es la información:

El uso de dispositivos electrónicos en las aulas debe enfocarse en fines educativos y bajo supervisión, coincidieron especialistas al analizar el impacto de las tecnologías digitales en la formación de estudiantes.

En el foro “Más allá de las pantallas: impacto de las tecnologías digitales en la educación y en la salud mental”, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), expertos señalaron que el debate no debe centrarse en prohibir los dispositivos, sino en garantizar un uso formativo .

¿Cómo debe hacerse?

Uno de los principales llamados es limitar el tiempo de exposición a pantallas en clase, para que su uso sea constructivo . Recomiendan que los contenidos digitales estén alineados con objetivos pedagógicos y no sustituyan la interacción directa ni los materiales impresos.

El académico de la Universidad Panamericana, Jacobo José Brofman, advirtió que el uso excesivo de pantallas en menores, especialmente en kínder y primaria, puede provocar problemas de atención y afectaciones emocionales como ansiedad y depresión .

Ante ello, sugirió que el primer contacto con dispositivos ocurra a partir del primer año de primaria y bajo supervisión adulta . Señaló que el acompañamiento permite un aprendizaje compartido y significativo.

Por su parte, la académica de la Universidad de Guadalajara, María Elena Chan, coincidió en la necesidad de establecer límites claros. Indicó que desde el hogar suele fomentarse el uso recreativo, lo que dificulta su aprovechamiento educativo.

La especialista subrayó que es necesario diferenciar entre el uso recreativo y el formativo. También recomendó complementar la tecnología con actividades físicas, interacción social y dinámicas presenciales .

Los expertos coincidieron en que el reto es integrar los dispositivos de forma equilibrada, con participación de docentes y familias, para formar usuarios críticos y responsables.

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