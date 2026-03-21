Sábado, 21 de Marzo 2026

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Implementan operativo de vigilancia por la Ruta del Peregrino

El operativo es llevado a cabo en conjunto con policías municipales, Guardia Nacional y la SEDENA

Por: Osiel González Hernández

El operativo cubre 117 km desde Ameca, con vigilancia en El Espinazo, San Rafael y La Estanzuela. CORTESÍA/SSJ

El operativo cubre 117 km desde Ameca, con vigilancia en El Espinazo, San Rafael y La Estanzuela. CORTESÍA/SSJ

Con el fin de garantizar la seguridad y que la celebración religiosa se lleve a cabo sin incidentes, la Policía de Jalisco implementó un operativo especial de vigilancia y acompañamiento en la Ruta del Peregrino hacia el municipio de Talpa de Allende.

El despliegue se mantiene a lo largo de cerca de 117 kilómetros, desde Ameca, y en los puntos de mayor concentración de personas, como El Espinazo del Diablo, San Rafael y la Estanzuela. Además de los patrullajes, se realiza un monitoreo dinámico de la ruta mediante la unidad de drones cybertruck. Estos dispositivos pueden captar imagen térmica, con lo que se puede ubicar a personas ante un posible riesgo.

 Se realiza un monitoreo dinámico de la ruta mediante la unidad de drones cybertruck
 Se realiza un monitoreo dinámico de la ruta mediante la unidad de drones cybertruck

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El operativo es llevado a cabo en conjunto con policías municipales, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La Secretaría de Seguridad estatal recomienda a las y los peregrinos planificar el recorrido, mantenerse hidratados, portar ropa cómoda y atender las indicaciones de las autoridades.

La Ruta del Peregrino cruza por ocho municipios de Jalisco: Ameca, Guachinango, Cuautla, Mixtlán, Ayutla, Mascota, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. Es el camino que realizan los feligreses para visitar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa.

Es el camino que realizan los feligreses para visitar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa. 
Es el camino que realizan los feligreses para visitar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa. 

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