Implementan operativo de vigilancia por la Ruta del Peregrino

Con el fin de garantizar la seguridad y que la celebración religiosa se lleve a cabo sin incidentes, la Policía de Jalisco implementó un operativo especial de vigilancia y acompañamiento en la Ruta del Peregrino hacia el municipio de Talpa de Allende.

El despliegue se mantiene a lo largo de cerca de 117 kilómetros, desde Ameca, y en los puntos de mayor concentración de personas, como El Espinazo del Diablo, San Rafael y la Estanzuela. Además de los patrullajes, se realiza un monitoreo dinámico de la ruta mediante la unidad de drones cybertruck. Estos dispositivos pueden captar imagen térmica, con lo que se puede ubicar a personas ante un posible riesgo.

Se realiza un monitoreo dinámico de la ruta mediante la unidad de drones cybertruck

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El operativo es llevado a cabo en conjunto con policías municipales, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La Secretaría de Seguridad estatal recomienda a las y los peregrinos planificar el recorrido, mantenerse hidratados, portar ropa cómoda y atender las indicaciones de las autoridades.

La Ruta del Peregrino cruza por ocho municipios de Jalisco: Ameca, Guachinango, Cuautla, Mixtlán, Ayutla, Mascota, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende. Es el camino que realizan los feligreses para visitar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa.

Es el camino que realizan los feligreses para visitar a Nuestra Señora del Rosario de Talpa.

YC