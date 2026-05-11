El Coparmex Jalisco reconoció la decisión de mantener sin cambios el calendario escolar en el país, al considerar que esto brinda mayor certeza a las familias y favorece la continuidad educativa.

El presidente del organismo empresarial, Luis Beas Gutiérrez, señaló que cualquier modificación relacionada con el ciclo escolar debe realizarse con planeación, sustento técnico y visión de largo plazo.

“Hoy México enfrenta importantes retos en materia educativa y por eso cualquier decisión relacionada con el ciclo escolar debe construirse con planeación, sustento técnico y visión de largo plazo. La educación no puede depender de anuncios anticipados o de información poco clara que genere incertidumbre innecesaria entre madres y padres de familia, docentes y comunidades escolares”, expresó.

Cambios impactan a millones de familias trabajadoras

De acuerdo con Coparmex, en Jalisco más de dos millones de colaboradores formales organizan su vida laboral y familiar con base en el calendario escolar.

El organismo destacó que millones de madres y padres trabajadores equilibran diariamente responsabilidades laborales, familiares y de cuidado, por lo que modificaciones inesperadas afectan directamente la dinámica de miles de hogares.

No obstante, subrayó que la discusión no debe limitarse únicamente al aspecto logístico, sino enfocarse en garantizar el aprendizaje, la continuidad educativa y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Preocupa rezago educativo en México

Coparmex Jalisco advirtió que México todavía enfrenta importantes rezagos educativos. Citó como ejemplo los resultados de la prueba PISA 2022, donde el país se ubicó entre los últimos lugares de la OCDE en aprendizaje.

Asimismo, señaló que cerca del 20% de la población enfrenta condiciones de rezago educativo.

El organismo empresarial también llamó a reflexionar sobre las declaraciones que señalan que el último mes del ciclo escolar tiene bajo aprovechamiento académico.

“Si ese es el diagnóstico, entonces el reto de fondo debe ser cómo fortalecer el aprendizaje y garantizar que cada etapa del ciclo escolar contribuya efectivamente a la formación y desarrollo de las y los estudiantes”, añadió.

Piden diálogo y decisiones con claridad

Coparmex consideró que el debate sobre el calendario escolar debe incluir a especialistas, docentes, autoridades, madres y padres de familia, así como a la sociedad en general, con el objetivo de construir soluciones que fortalezcan la calidad educativa y aprovechen mejor el tiempo de enseñanza.

Finalmente, el organismo insistió en que las decisiones en materia educativa deben comunicarse con responsabilidad, claridad y certeza para evitar confusión entre las familias.

“La educación debe fortalecerse, no debilitarse. Apostemos por decisiones construidas con diálogo, responsabilidad y visión de futuro”, concluyó.

EE