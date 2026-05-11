Reportan a dos hombres heridos por disparos en Zapopan

Esta tarde se registró una movilización policiaca en Zapopan donde se reportaron dos masculinos lesionados con arma de fuego.

Los hechos se registraron en Circunvalación Oriente y Central en la colonia Ciudad Granja en Zapopan.

La Policía de Zapopan informó que derivado de reporte del 9-1-1 donde refieren de detonaciones de arma de fuego, personal de esta Comisaría acudió a la verificación.

A su arribo localizó a dos masculinos lesionados posiblemente por impactos de proyectil de arma de fuego en extremidades, por lo que se solicita el apoyo de Servicios Médicos para su debida atención.

La dependencia detalló que la intervención de un ciudadano evitó que se registrara el robo de un vehículo.

"En el lugar se encuentra un masculino quien manifestó ser militar en retiro y que estaba a bordo de su camioneta Dogde RAM Pick Up color blanco cuando se percató de un par de sujetos a bordo de una motocicleta mismos que estaban intentando despojar a una persona de su vehículo Mazda color rojo por lo que les realizó las detonaciones", detalló.

Servicios Médicos realiza el traslado de los lesionados a la unidad médica Hospitalito Sur.

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para aclarar los hechos.

MF