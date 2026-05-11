Llevan a cuatro al 'torito' durante el Día de las Madres

Durante el pasado domingo, cuando se celebró el Día de las Madres, oficiales de la Comisaría Vial de Jalisco remitieron a cuatro conductores al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) por presuntamente conducir bajo los influjos del alcohol en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara.

El primer caso ocurrió en Eutimio Pinzón y Calzada Independencia, en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara. Los agentes viales atendieron un choque entre dos vehículos particulares y notaron que uno de los conductores tenía aparente aliento alcohólico. Entonces, solicitaron el examen de alcoholimetría de los módulos itinerantes y la persona, identificada como Jesús 'N' de 21 años, dio positivo en la prueba, por lo que fue traslado al 'torito'; el vehículo fue enviado a un depósito vehicular. El conductor causó daños a una banqueta.

El segundo conductor fue detenido en avenida La Paz y Calzada Independencia, en Guadalajara. El automovilista se pasó la luz en alto del semáforo y tenía aliento alcohólico. Luego de que fuera interceptado por oficiales viales, la prueba de alcoholimetría confirmó que la persona excedía los límites permitidos, por lo que también fue trasladado al CURVA y su unidad fue asegurada.

En tanto, en Mariano Otero y López Mateos, en Zapopan, agentes de la Comisaría acudieron a una carambola en la que un vehículo impactó a otros tres. La conductora también dio positivo en el examen, por lo que fue remitida al 'torito'; no se registraron personas lesionadas tras el siniestro vehicular.

Por último, en Aldama y López Mateos, en la colonia San Agustín, en Tlajomulco, se reportó otro choque vehicular entre dos automóviles. Uno de los conductores mostraba signos de haber consumido bebidas alcohólicas, por lo que tras realizar la prueba y confirmar que excedía los límites establecidos, fue llevado al 'torito' y su vehículo a un depósito vehicular.

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol van desde multas económicas –desde los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos-, hasta la retención administrativa y/o la detención inconmutable del conductor.

Con el operativo "Salvando Vidas", estrategia de carácter preventivo, se busca reducir de forma significativa los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

MF