Se dio a conocer el informe sobre desapariciones en México elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , en el que se reconocieron algunos avances del Estado Mexicano y, particularmente, de Jalisco en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Entre los puntos destacados, el organismo internacional señaló que Jalisco, entidad que hasta la elaboración del informe seguía encabezando las cifras nacionales con más de 15 mil personas desaparecidas , impulsó la creación del Centro de Identificación Humana, el cual comenzó operaciones en 2023 para facilitar los procesos de identificación de personas y restos humanos localizados en sitios de inhumación clandestina.

Destacan fortalecimiento forense y de búsqueda

La CIDH también reconoció la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata dentro de la Fiscalía estatal, cuyo objetivo es agilizar las acciones tras los reportes de desaparición.

Asimismo, subrayó que la colaboración entre distintas instituciones ha permitido fortalecer las capacidades forenses en varias entidades del país.

Según el informe, Estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Puebla y Veracruz han desarrollado plataformas digitales y bancos de datos genéticos que mejoran la coordinación y la eficiencia en los procesos de búsqueda.

Eliminación de “persona no localizada”, otro avance

Otro de los aspectos positivos señalados fue que Jalisco eliminó de su legislación local la figura de “persona no localizada”, lo cual, según la CIDH, representa una mejora frente a la legislación federal al evitar retrasos o indefiniciones en el inicio de las búsquedas.

El documento también destacó que el estado otorgó atribuciones específicas a los municipios para colaborar en tareas de búsqueda y en los procesos de gestión de cadáveres de personas fallecidas.

Sin embargo, el organismo advirtió que la falta de implementación efectiva de estas medidas continúa siendo un obstáculo para garantizar el acceso pleno a la justicia.

Persisten problemas en el manejo de registros

La CIDH admitió además que Jalisco cuenta con registros especializados para documentar personas desaparecidas, hallazgos de fosas clandestinas y víctimas localizadas, así como con un Registro de Personas Fallecidas sin Identificar.

No obstante, señaló que aún existen problemas de fragmentación y desactualización de datos entre los registros estatales y federales, por lo que insistió en la necesidad de homologar y estandarizar la información.

En ese contexto, recordó que desde julio de 2025 entró en vigor una reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual establece la interconexión automática de bases de datos locales y federales para evitar duplicidades y mejorar la consulta de información.

CIDH alerta por revictimización de familias

Pese a los avances, la CIDH advirtió que persisten prácticas de revictimización hacia las familias de personas desaparecidas por parte de autoridades estatales.

De acuerdo con el informe, una de las formas más frecuentes de revictimización ocurre cuando se responsabiliza a los propios núcleos familiares por la desaparición de sus hijos o familiares.

Incluso, el documento refiere testimonios donde autoridades del Ministerio Público relacionaron las desapariciones de jóvenes con la desintegración familiar y señalaron a madres y padres como responsables de que sus hijos fueran vinculados con el crimen organizado.

Estigmatización agrava el dolor de las víctimas

La CIDH citó además un estudio realizado en Jalisco que concluyó que las desapariciones suelen estar acompañadas de procesos de estigmatización desde el primer contacto con las autoridades.

“Las víctimas reciben el mensaje de que son culpables de su propia desaparición”, señala el informe presentado este lunes por el organismo internacional.

Peticiones hechas por la CIDH a las autoridades que involucran al estado de Jalisco:

1. Unificación de Registros y combate a la fragmentación:

-La CIDH pide a Jalisco estandarizar y conectar sus diversos registros locales con los sistemas federales

-El informe advierte que Jalisco cuenta con múltiples bases de datos (Registro estatal de personas desaparecidas, de personas fallecidas sin identificar y de sitios de inhumación clandestinos), lo cual genera una fragmentación de la información que entorpece las búsquedas y la identificación humana

-Se pide que estos datos se capturen bajo criterios técnicos nacionales para asegurar su interoperabilidad

2. Investigación del "Rancho Izaguirre" y rendición de cuentas

-Tras el hallazgo de restos óseos calcinados en el predio "Rancho Izaguirre" en Teuchitlán, la CIDH pide que:

-Se determine la responsabilidad de los servidores públicos que estuvieron a cargo del resguardo previo del predio por parte del Estado

-Se identifiquen los restos encontrados y se esclarezcan las actividades de reclutamiento y exterminio que ocurrieron en dicho lugar por períodos prolongados sin intervención de las autoridades

3. Freno al reclutamiento forzado por ofertas laborales falsas

-La CIDH pide incluir en las políticas de protección a la juventud la atención específica a las causas del reclutamiento forzado

-Jalisco ha sido identificado como un estado donde el crimen organizado utiliza ofertas laborales falsas como método de captación de hombres jóvenes, fenómeno que el Estado debe neutralizar mediante inteligencia y prevención

4. Gestión presupuestal eficiente

-La Comisión señala con preocupación que, en 2022, la Comisión de Búsqueda de Jalisco reintegró a la federación más del 50% de los recursos del subsidio recibido

-Se pide mejorar la capacidad operativa y administrativa para que los fondos destinados a la búsqueda sean ejecutados efectivamente en beneficio de las familias y no se pierdan por fallas de gestión

5. Autonomía Forense y Búsqueda Inmediata

-Si bien se reconoce positivamente que Jalisco cuenta con un Servicio Médico Forense (SEMEFO) autónomo, la CIDH pide garantizar que esta autonomía funcional, presupuestal y técnica se traduzca en una identificación humana efectiva y masiva

-Asimismo, insta a que el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía estatal opere sin ninguna demora administrativa ni tiempos de espera (como las 72 horas)

6. Erradicación de la estigmatización

-A partir de estudios realizados en la entidad, la CIDH pide a las autoridades de Jalisco detener el proceso de estigmatización de las víctimas y sus familias

-El informe subraya que los agentes del Ministerio Público deben dejar de trasladar a las familias la idea de que son culpables de la desaparición por supuestos vínculos con el crimen organizado o desintegración familiar

EE