El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este miércoles 8 de abril mala calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle, con 54 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 8 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita , con 24 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 24 puntos IMECA. Aquí te dejamos otras zonas con su reporte de esta mañana del 8 de abril:

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Santa Margarita 24 Buena Atemajac 29 Buena Country 40 Buena Oblatos 30 Buena Centro 39 Buena Tlaquepaque 45 Buena Loma Dorada 41 Buena Águilas 34 Buena Santa Anita 40 Buena Las Pintas 50 Buena Vallarta 31 Buena Miravalle 54 Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la mala calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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