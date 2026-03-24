Con el fin de aprovechar los espacios naturales dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) preparan una serie de actividades gratuitas en los bosques de la ciudad para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua .

¿Qué hacer en los bosques urbanos de Guadalajara?

Las actividades se llevarán a cabo del 30 de abril al 12 de marzo. En cuanto a la AMBU, el administrador general, Jesús Alejandro Félix Gastelum, indicó que habrá dos recorridos guiados diarios en el Bosque Los Colomos —a las 10:00 y a las 12:00 horas, partiendo de las pérgolas— y en el Parque Metropolitano —el punto de partida son las torres amarillas, en los mismos horarios—.

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En el primero de ellos, se visitará el jardín japonés —con la explicación de la biodiversidad y la historia del sitio—, el colector Gobernador Curiel, los estanques del SIAPA y el castillo. También se alistan actividades de pintura, dibujo y una explicación de los jardines polinizadores.

En el segundo, el recorrido contempla el humedal, el Bosque Cuarto de Siglo y el Árbol que Caminó. También habrá talleres de pintura y dibujo, así como rallies. En tanto, detalló que para el Parque Agua Azul se habilitarían cinco horarios: lunes, jueves y viernes el lugar abrirá a las 12:00 horas, mientras que sábados y domingos lo hará a las 12:00 y a las 15:00 horas. Guías acompañarán a visitantes por el orquideario, donde hay 269 orquídeas de 55 especies distintas, entre ellas la vainilla, orquídea mexicana.

EL INFORMADOR/O. González

Asimismo, los horarios de los recorridos guiados para el aviario del parque son lunes, martes y viernes a las 11:00 horas; sábados y domingos a las 11:00 y 14:00 horas. En este espacio hay 170 animales de 31 especies diferentes. Para mayores detalles, se puede hablar al número 33 2094 0999, anotó Félix Gastelum.

Por su parte, para el Bosque La Primavera, el director del OPD, Gabriel Vázquez Sánchez, apuntó que las principales actividades que se pueden realizar son ciclismo, senderismo, campamentos o visitas a ríos y parajes para pasar un día de campo. Jueves, viernes, sábado y domingo santos son los días con mayor afluencia de personas, afirmó.

El año pasado, 36 mil 991 personas visitaron el bosque durante esta temporada vacacional y en este 2026 se esperan más visitantes, dijo el funcionario. Detalló que hay pistas y senderos seguros al interior, así como prestadores de servicios para auxiliar a quien lo necesite. En el río Caliente y el río Salado, visitados durante los días santos, Vázquez Sánchez enfatizó que son espacios seguros.

Operativo y medidas en Bosque La Primavera

Para la temporada de estiaje, y con el fin de garantizar el ecosistema y a los visitantes de incendios forestales, preparan un operativo con 375 elementos de protección civil y bomberos de los tres niveles de gobierno, 91 unidades y cinco helicópteros.

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Recordó que el uso de fuego y asadores está prohibido al interior del bosque, así como el ingreso de motocicletas, cuatrimotos y razers. Tampoco se podrá ingresar con envases de vidrio ni bebidas embriagantes. El ingreso de automóviles está restringido a la capacidad de la entrada y los ciclistas deberán portar guantes y casco en todo momento. En los ríos está prohibido el uso de jabón, detergente, bloqueadores y bronceadores.

Los horarios son: prolongación Mariano Otero, de las 7:00 a las 17:00 horas; caseta Emiliano Zapata, Mesa de Nopal y La Tecomata, de las 8:00 a las 17:00 horas.

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