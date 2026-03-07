Ya viene la Semana Santa 2026, un periodo de reflexión para todos los creyentes de la religión católica de cara al inicio de la Pascua, y que en ocasiones llega de un periodo de vacaciones, sobre todo para los estudiantes de nivel básico y medio superior, así como el personal docente. Para otros, ocasionalmente, solo son dos días los que las empresas dan a los trabajadores, los cuales se pueden unir con los dos del fin de semana, y que suben a cuatro días en los que se puede aprovechar para visitar algunos sitios, incluidas algunas playas de Jalisco.

Puerto Vallarta es el destino de vacaciones por excelencia en nuestro Estado en la época, un punto en el que se puede pasear en esos días santos. El portal visitpuertovallarta.com.mx enlista algunas en las que se puede tomar el sol, disfrutar de un paseo por la arena, disfrutar de música en vivo, o practicar actividades acuáticas.

En Puerto Vallarta se encuentran las playas Camarones, Colomitos, Los Muertos, Las Glorias, Olas Altas, Las Estacas, Costa Sur, Nuevo Vallarta, Conchas Chinas, Las Gemelas, Palmares, Las Caletas, Playa de Oro, Mismaloya, Punta Negra, Garza Blanca, Arcos, entre otras.

Pero no solo este municipio es costero; Jalisco tiene además a Cabo Corrientes, con las playas de Caletas, Yelapa, Colomitos, Las Ánimas, Chimo, Maito, Las Ánimas, Mayto, Quimiquixto, o Mjahuitas.

En Tomatlán están las playas de Majahuas, Chacalatepec o Peñitas.

En La Huerta, que forma parte del corredor turístico de Costalegre, están La Manzanilla, Arroyo Seco y la Bahía de Punta Pérula.

Y en Cihuatlán, Cuastecomates, Melaque, La Boquita, La Manzanilla, Barra de Navidad y El Coco, entre otras.

Si eres de los afortunados que pueden viajar en esos días, no pierdas la oportunidad de salir de la ciudad para pasear, disfrutar o conocer Puerto Vallarta y los otros destinos de playa de Jalisco, donde hay lugares para tomarse fotos, comer platillos tradicionales de la zona, y relajarse.

Según el calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa de 2025 se extenderán del 30 de marzo (aunque el último día de clases es el jueves 26) y hasta el 10 de abril, pero se deben considerar también el fin de semana posterior y anterior a cada fecha.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ¿Qué tan saludable es comer la carne del menudo?

OF