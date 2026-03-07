Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron a un sujeto que se identificó como un trabajador de una empresa de seguridad privada, pero que no contaba con registro del arma de fuego que compraba. El escolta "pirata" fue detenido en la colonia 8 de Julio, en Guadalajara .

Durante un recorrido de vigilancia, policías estatales del Escuadrón Motorizado Jaguares detectaron un vehículo, modelo Mercedes Benz G-500, que conducía de forma errática sobre Calzada Lázaro Cárdenas a su cruce con la calle Verdín, en la citada colonia. El conductor portaba una cangurera de la cual, a simple vista, sobresalía una empuñadura de lo que aparentaba ser un arma de fuego, por lo que le marcaron el alto .

Durante la revisión de protocolo, al detenido, identificado como César "N" de 24 años de edad; le aseguraron:

Una pistola calibre 9 milímetros

Dos cargadores

25 cartuchos útiles

César "N" también mostró un documento que presuntamente le autorizaba la portación del arma por parte de una empresa de seguridad privada; sin embargo, tras verificar la información, se confirmó que la pistola no contaba con registro ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

