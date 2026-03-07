¿Las chinches causan enfermedades?

Es normal que, ante su propagación por el aumento de las temperaturas, crezca también la preocupación sobre lo que pasa en caso de que haya infestaciones de chinches en distintos lugares, además de que muchas personas se preguntan si estos insectos diminutos pueden transmitir enfermedades a los humanos. Aunque su presencia resulta molesta y puede causar alarma, la evidencia científica indica que las chinches no son portadoras de enfermedades.

Las chinches son unos pequeños insectos que se alimentan de sangre humana. De acuerdo con la División de Control de Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud Pública de California, en Estados Unidos, estos insectos suelen alimentarse durante la noche mientras las personas duermen.

¿Qué son las chinches y dónde se esconden?

Las chinches, cuyo nombre científico más común es Cimex lectularius, tienen un tamaño aproximado de 5 a 7 milímetros, similar al de una semilla de manzana. Su cuerpo es plano, ovalado y de color pálido cuando no se han alimentado. Después de comer, su cuerpo puede verse más inflado y adquirir un tono café rojizo.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) indica que estos insectos suelen ocultarse cerca de los lugares donde las personas descansan. Es común encontrarlos en:

Pliegues de colchones

Almohadas y sábanas

Grietas en paredes

Papel tapiz

Muebles cercanos a la cama

Si bien las personas relacionan a las chinches como bichos exclusivos de los hogares, también pueden aparecer en hoteles, moteles, barcos, trenes o camiones, es decir, en cualquier sitio donde haya movimiento frecuente de personas.

¿Las chinches transmiten enfermedades?

El Departamento de Salud Pública de California señala que las chinches no transmiten enfermedades a los humanos.

Dicha información es respaldada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Estas instituciones consideran a las chinches una plaga de importancia en salud pública, pero aclaran que, a diferencia de otros insectos, no propagan enfermedades.

¿Qué pasa si a una persona le pica una chinche?

Aunque no transmiten enfermedades, las picaduras de chinches pueden provocar molestias en la piel. En algunos casos aparecen:

Ronchas grandes

Enrojecimiento

Comezón

Si las zonas picadas por chinches se rascan o no se mantienen limpias, pueden infectarse. En esos casos sí es recomendable visitar a un médico para recibir una revisión adecuada.

*Con información de la División de Control de Enfermedades Transmisibles del Departamento de Salud Pública de California y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF