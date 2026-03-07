Un hombre que agredió a una mujer en la colonia San Vicente de Guadalajara fue detenido por policías municipales.

Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles San Alfonso y Puerto del Carmen de la colonia mencionada.

Hasta el punto se trasladaron los elementos de la policía municipal tapatía luego de recibir el reporte de la agresión mediante el sistema de monitoreo C5 del municipio.

A su llegada, los elementos se entrevistaron con un hombre, quien dijo que, previamente vio a un hombre que, sin mediar palabra, golpeó con un objeto a una mujer en el rostro que salía de una tienda de abarrotes, para después intentar irse.

Ante esto, vecinos de la zona retuvieron al aparente atacante y reportaron el incidente ante la autoridad; solicitaron el apoyo de Servicios Médicos Municipales, quienes, tras una revisión a la parte afectada, determinaron posible fractura de nariz.

Por lo anterior, quien dijo llamarse Víctor “N”, de 44 años fue remitido ante el Ministerio Público. Además, el ataque habría quedado videograbado, por lo que habría mayor evidencia al momento de seguir el proceso de investigación.

