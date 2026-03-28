Jalisco: Estos parques de la ZMG tendrán actividades especiales por Semana Santa 2026

Con la llegada de Semana Santa es común no saber qué hacer durante las vacaciones; en ocasiones el dinero es un impedimento para salir de casa, ya que puede haber poco presupuesto que minimiza la posibilidad de realizar algunas actividades; no obstante, algunos parques de la ZMG ofrecerán actividades recreativas gratis.

A continuación te decimos la lista de actividades en estos parques.

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Actividades en parques de la ZMG

Este martes 24 de marzo, las autoridades de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) y del OPD La Primavera dieron a conocer un programa de actividades recreativas y un operativo especial de vigilancia para Semana Santa y Pascua.

En el Bosque La Primavera, Colomos, el Parque Agua Azul y el Parque Metropolitano se llevarán a cabo recorridos guiados gratis.

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Las actividades se realizarán del 30 de marzo al 2 de abril y el objetivo de estas es que las familias conozcan la biodiversidad de los parques urbanos y bosques.

Horarios de recorridos en el bosque Los Colomos y Metropolitano

Los horarios de salida serán a las 11:00, 13:00 y 15:00 horas. Los puntos de salida son: Las pérgolas en Colomos y las Torres Amarillas en el Metropolitano.

Estos recorridos forman parte del programa “Vacaciones en la naturaleza”.

Actividades en el Parque Agua Azul

Otro parque de la ZMG en el que se llevarán a cabo actividades es el Parque Agua Azul, las cuales son en el aviario y el orquideario. Los horarios son distribuidos entre semana y el fin de semana.

Horarios en el Bosque La Primavera

Por otro lado, en el Bosque La Primavera dependen del acceso diferenciado por caseta, con ingreso desde las 7:00 u 8:00 horas, dependiendo del punto.

Asimismo, las autoridades insistieron a las y los visitantes a seguir el reglamento de cada parque durante su visita.

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