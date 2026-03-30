Semana Santa 2026: Horario de las misas en la Catedral de Guadalajara

Semana Santa es una de las temporadas más especiales del año para los fieles creyentes de la religión católica, ya que con ella se conmemora la muerte y resurrección de Jesús. En Jalisco, durante estas fechas, miles de personas acuden a la Catedral de Guadalajara —el templo más importante de la ciudad— para participar en las misas y celebraciones propias de estos días litúrgicos.

Por ello, la Arquidiócesis de Guadalajara comparte el calendario oficial de ceremonias, en el que se pueden consultar los horarios de cada actividad, con el objetivo de que más seguidores se sumen a esta semana especial.

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Este año, la Semana Santa abarcará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril , siendo el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección los días más importantes, en los que se concentran la mayoría de las celebraciones.

Aunque ya inició la Semana Santa y aún faltan los días principales, a continuación se comparte la programación completa de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, para que los asistentes puedan planificar su visita y formar parte de este tiempo de reflexión y fe.

Horarios de misas y celebraciones en la Catedral de Guadalajara

Jueves Santo – 2 de abril

10:00 am: Misa Crismal

6:00 pm: Misa de la Cena del Señor

Viernes Santo – 3 de abril

9:30 am: Celebración del Oficio y lectura de Laudes

11:00 am: Viacrucis meditado y Siete Palabras

5:00 pm: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor

8:00 pm: Rosario del Pésame a María Santísima

Sábado Santo – 4 de abril

9:30 am: Celebración del Oficio y lectura de Laudes

8:00 pm: Vigilia Pascual

Domingo de Resurrección – 5 de abril

En el día más importante de la celebración litúrgica, las misas se realizarán en los horarios habituales de domingo , desde las 8:00 am hasta las 7:00 pm, por lo que los interesados tendrán diversas opciones para asistir.

Actividades por Semana Santa en Guadalajara

Además de la programación de la Catedral Metropolitana de la Asunción de María Santísima, durante este periodo la ciudad alberga diversas tradiciones propias de la celebración, en las que se puede participar de manera presencial.

Una de ellas es la visita de los siete templos, que suele realizarse durante el Jueves Santo. Asimismo, en distintos puntos de la capital de Jalisco se llevan a cabo viacrucis, protagonizados por miembros de la comunidad religiosa que recrean, como acto de reflexión, las últimas horas de Jesucristo.

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En múltiples templos de la Perla Tapatía también se realizan estas actividades, por lo que se puede acudir al más cercano para evitar traslados hasta el centro de la ciudad.

De esta manera, Guadalajara se convierte en un punto clave para vivir la Semana Santa, ofreciendo una amplia agenda de actividades religiosas que invitan a la reflexión, la fe y la participación comunitaria.

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