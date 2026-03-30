Desaparecidos en Jalisco: Alerta Nacional de Búsqueda difunde con retraso fichas

El pasado 27 de marzo, la Secretaría de Gobernación presentó la Alerta Nacional de Búsqueda, la cual es un mecanismo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que activa de forma inmediata y automatizada una ficha de búsqueda al momento de reportarse la desaparición de una persona, con el fin de difundirse de forma masiva e instantánea a más de 500 instituciones.

Sin embargo, durante los primeros días del funcionamiento de esta alerta, se han detectado por lo menos 3 casos de desaparecidos en Jalisco que sus fichas de búsqueda fueron difundidas con más de una semana de retraso, lo que implica la pérdida de tiempo en su búsqueda para ser localizados con vida.

Uno de ellos es el caso de Joel Díaz González, conductor de plataforma, quien desapareció el día 22 de marzo pasado en el fraccionamiento Ruiseñores, del municipio de Tala. Sus familiares denunciaron la desaparición desde las primeras horas del lunes 23, pero su ficha de búsqueda en la Alerta Nacional fue compartida hasta el sábado 28, es decir, casi una semana después.

Joel Díaz González, conductor de plataforma, desapareció el día 22 de marzo

Un segundo ejemplo es el caso de Francisco Javier Carlos Carrillo, quien desapareció el 17 de marzo en el municipio de El Salto. Su ficha de búsqueda fue compartida hasta el día 29 de marzo por la CNB, es decir, 12 días después de su reporte de desaparición. En este caso, se buscó su cédula de búsqueda en la página del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco, pero no se detectó su ficha, aun cuando se ingresaron todos sus datos.

Francisco Javier Carlos Carrillo desapareció el 17 de marzo en el municipio de El Salto

El retraso en la publicación de las cédulas y generación de reportes implica que se pierda tiempo en las acciones de búsqueda de personas que fueron reportadas como desaparecidas, explicó Jorge Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara y analista en el tema de desapariciones.

"Convencionalmente se dice que las primeras 72 horas son críticas para localizar a una persona desaparecida. Después de ese periodo, las posibilidades de localización caen en picada, sobre todo para hallarla con vida. Considero que aquí la ventana de oportunidad se reduce a las primeras 24 horas. Por desgracia, este plazo rara vez se cumple", dijo.

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Para el académico, las mismas autoridades que deben recibir los reportes de desapariciones son las que suelen complicar los procesos de denuncias. "Las instituciones encargadas de la búsqueda suelen obstaculizar los reportes o demorarlos más allá de ese límite y entonces las alertas pierden mucho de su sentido original", cuestionó.

El ejemplo estaría en otro caso de desaparición que fue reportado con varios días de retraso: es la cédula de búsqueda de Iván Talavera Díaz, quien desapareció en el municipio de Zapopan el pasado 3 de marzo. Sin embargo, su ficha de búsqueda fue publicada apenas el día 27 de marzo, es decir, 20 días después de la desaparición.

Iván Talavera Díaz desapareció en el municipio de Zapopan el pasado 3 de marzo

Mismo problema se registró en el caso de María Guadalupe Huerta Delgado, quien desapareció el 25 de marzo, pero su cédula fue publicada por la Alerta Nacional este lunes 30 de marzo. Ella desapareció en el municipio de Guadalajara.

María Guadalupe Huerta Delgado desapareció el 25 de marzo

CNB pide reportar inmediatamente cualquier caso de desaparición

La CNB pide que, ante un caso de desaparición, se reporte inmediatamente y que no se esperen 24 horas para hacerlo, al señalar que "las primeras horas son cruciales para su localización". Iniciar con las acciones de búsqueda de forma inmediata permitiría cerrar posibles rutas de traslado y aumentar las probabilidades de localización en las primeras horas, consideradas clave en casos de desaparición.

La Alerta Nacional de Búsqueda permite el seguimiento de un caso de desaparición a la FGR, las 32 fiscalías estatales, las comisiones estatales de búsqueda, la Guardia Nacional, las policías estatales, las empresas telefónicas y hoteles, con el fin de coordinar acciones para la búsqueda y facilitar la localización con vida de la persona desaparecida.

La Alerta Nacional de Búsqueda fue creada en 2025 tras varias reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, entre ellas, se incluyó el que, ante cualquier reporte de desaparición de personas, las fiscalías especializadas están obligadas a levantar una carpeta de investigación.

Además existe coordinación con el área especializada de delitos cibernéticos y aunque se prioriza la búsqueda en vida, también se ha fortalecido la búsqueda forense con nuevas herramientas para identificación.



YC