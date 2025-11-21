El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dio a conocer que, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, llevó a cabo cuatro operativos simultáneos en la ciudad de Guadalajara, en las inmediaciones del mercado San Juan de Dios, donde lograron decomisar miles de productos pirata valuados en más de 13.5 millones de pesos.

Lo anterior ocurrió en el marco del "Operativo Limpieza" impulsado por el IMPI a nivel nacional, que permitió el decomiso de 27 mil 141 productos "infractores" de la marca NEW ERA. Las afectaciones, refirió el IMPI a través de un comunicado, alcanzan los 13 millones 570 mil 050 pesos "en detrimento para la marca".

Fueron 24 inspectores e inspectoras del IMPI, 30 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y representantes de la marca quienes ejecutaron el operativo, señaló el IMPI.

"Cabe mencionar que estos operativos se realizaron a petición de parte de la marca NEW ERA con el objetivo de salvaguardar la comercialización de productos originales, así como el prestigio de las marcas registradas ante el IMPI", refirió el Instituto.

De esta forma, señaló la dependencia federal, Guadalajara fue, por segunda ocasión en el año, la sede de cuatro operativos realizados por personal del IMPI en colaboración con el gobierno de la entidad.

Apenas el pasado 25 de agosto, el Instituto informaba del decomiso de mil 531 gorras de la misma marca, con un valor estimado de 1 millón 347 mil 820 pesos, además de que en Tlaquepaque aseguró 120 más, valuadas en 67 mil 500 pesos.

Lo anterior, refirió el IMPI, se logró tras un operativo solicitado por la marca Nike "con el objetivo de salvaguardar la comercialización de productos originales, así como el prestigio de las marcas registradas ante el IMPI".

"Estas acciones forman parte de las labores permanentes de combate a la piratería y protección de los derechos de propiedad industrial, en el marco de la OPERACIÓN LIMPIEZA, que encabeza la Secretaría de Economía y el Gobierno Federal", finalizó el instituto.

AO

