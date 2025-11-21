Viernes, 21 de Noviembre 2025

Dólar lapida al peso este 21 de noviembre tras datos sobre la economía nacional

La moneda mexicana amanece este viernes siendo lapidada por el dólar tras saberse los datos de la economía nacional

Por: El Informador

Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar; de momento, el peso ha sido lapidado. ESPECIAL / Canva

El peso mexicano despierta este viernes, 21 de noviembre, lapidado y perdiendo terreno frente al dólar tras la publicación de datos de la economía nacional; en esta nota te contamos todos los detalles del porqué y su valor. 

A las primeras horas de este día —06:15 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en el mercado global en 18.48 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0.53% con respecto al cierre del jueves. Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.3410 pesos por dólar. 

Durante esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en México, la economía tuvo una caída de 0.2% a tasa anual durante el tercer trimestre, en términos reales.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Hoy, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran grandes pérdidas frente al dólar; la moneda mexicana es la cuarta moneda con menor valor, le secundan el rand sudafricano (-0.87%), el real brasileño (-0.66%) y la corona noruega (-0.56%). Solo el yen japonés (0.40%) y el dólar neocelandés (0.05%) presentan ganancias.

De acuerdo con analistas de Monex, el peso fue afectado por el ajuste de las expectativas de los inversores, sobre la política monetaria de la Fed, después de evaluar los datos del mercado laboral estadounidense". 

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 21 de noviembre de 2025

Banco Se compra Se vende
Banco Azteca   16.90 18.84
BBVA  17.52 18.66
Banorte 17.65 18.70
Banamex     17.81 18.83

Hoy, la mejor opción de venta es en BBVA. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar. 

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

