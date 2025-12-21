La Fiscalía de Jalisco dio a conocer la vinculación a proceso de una banda delictiva dedicada al robo de casas en colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que se conformaba por cinco hombres y una mujer; aquí los detalles.

Los presuntos delincuentes fueron vinculados por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, según investigaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada .

Detalles del hurto

La denuncia interpuesta por las víctimas ante el Ministerio Público, dio pie a las indagatorias de los hechos ocurridos la noche del pasado 25 de septiembre, en un domicilio de la colonia Cuauhtémoc, del municipio de Guadalajara .

Las víctimas —madre e hija—, dijeron a las autoridades que tocaron el timbre de su domicilio y, al atender la puerta, conversaron con una mujer que decía representar a una paquetería con una entrega pendiente. Al negar que este hecho fuera posible, escucharon ruidos y vieron que un sujeto saltó de uno de los muros al interior de la vivienda.

Luego de incorporarse, el presunto asaltante habría amagado con un arma de fuego a las víctimas para después abrir la puerta y dar paso al resto de sus cómplices.

Una vez al interior del domicilio se presume que las víctimas fueron amarradas y que el grupo registró cada una de las habitaciones para apoderarse de relojes, joyería y dinero en efectivo antes de huir del lugar .

Detalles de la detención

Las unidades de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación , lograron la captura mediante orden de aprehensión de los seis presuntos responsables, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado por un Juzgado de Control en la audiencia correspondiente.

En la resolución de esta etapa del proceso penal, se dictó como medida cautelar un año de prisión preventiva oficiosa en contra de:

Brayan Eduardo “N”

José Adrián “N”

José Francisco “N”

Kevin Said “N”

Ricardo “N”

Thalia Guadalupe "N"

Los presuntos delincuentes se encuentra a la espera de que concluyan las averiguaciones y el proceso continúe hacia una sentencia, que pudiera ser de hasta quince años de prisión.

Te recomendamos: Miss Finlandia desató ira en Asia por ESTA foto

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF