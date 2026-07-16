Este jueves, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer un aseguramiento insólito para México: un cargamento de 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex que pretendía ser enviado por paquetería desde El Salto, Jalisco, hacia Laos, en Asia.

Los ejemplares se hallaban al interior de pequeños tubos de ensayo dentro de una caja que, bajo una etiqueta falsa, señalaba el envío de supuestas "figuras de colección". Fue el 9 de julio pasado cuando el personal de la Profepa recibió un reporte de una empresa de paquetería que detectó un cargamento sospechoso, dijo la Profepa.

"Al realizar la apertura precautoria de la caja de cartón, se constató un método de ocultamiento de fauna viva dentro de contenedores de juguetes plásticos. Uno de los juguetes albergaba en el interior de su cabeza 22 tubos de ensayo, con un ejemplar dentro de cada uno" , explicó la autoridad federal.

Al momento de su revisión, señaló, trece de las hormigas estaban vivas, mientras nueve ya habían muerto. El segundo juguete contenía ocultos en su estructura 83 tubos que corresponden a 74 ejemplares vivos y nueve muertos.

"Los ejemplares fueron identificados y revisados por un experto en mirmecología, quien dictaminó la inviabilidad de mantener dicha cantidad de hormigas en cautiverio debido a sus altas demandas biológicas", añadió la autoridad federal.

Dijo que, debido a que la Pogonomyrmex es una especie nativa con distribución en el territorio mexicano, los 87 ejemplares sobrevivientes fueron liberados en el Área Natural Protegida de Cerro Viejo.

"La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente y continuará con las acciones de vigilancia y combate al comercio y tráfico ilegal de vida silvestre", finalizó el comunicado.

Aunque se trata de un decomiso inédito para la Profepa, el tráfico de hormigas hacia Asia ha sido frecuente a nivel internacional desde hace por lo menos dos años, de acuerdo con autoridades africanas y especialistas. Por ejemplo, la revista Biologicat Conservation, en la cual participaron especialistas asiáticos, explica que se trata de un mercado en auge, donde se considera a las hormigas como mascotas y donde se ha vuelto popular su observación en terrarios.

ESPECIAL/Profepa

La investigación señala el hallazgo de unas 59 mil colonias de hormigas de 209 especies que fueron vendidas por 206 vendedores en 89 ciudades de China en solo seis meses. "Más de una cuarta parte de las especies comercializadas no eran nativas de China", añade la publicación.

Según información en Internet, una sola hormigas reina puede llegar a costar hasta 250 dólares, y los asiáticos prefieren aquellas que logran adaptarse mejor a sus entornos.

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AO

