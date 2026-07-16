Kenny Zamudio finaliza como sublíder en preliminar de la Copa México

La jornada inaugural de la Copa México Zapopan 2026 culminó con una exhibición estelar al disputarse la ronda preliminar de la prueba de plataforma 10m individual masculino y en la que Kenny Zamudio se erigió como el mejor atleta mexicano al terminar en segundo lugar, solo por detrás del representante de China, Zhihao Yang.

México compitió con cuatro clavadistas, los cuales lograron posicionarse dentro del top 5, dando muestra de la calidad en cada una de sus ejecuciones, no obstante, solo los dos mejores posicionados pelearán por subirse al podio. Sí bien, todos los atletas nacionales tuvieron actuaciones sobresalientes, Zamudio destacó al sumar 439.80 puntos y quedarse con el subliderato.

El experimentado Randal Willars le siguió por detrás situándose en el tercer puesto con 427.00 unidades. Mientras que, Kevin Berlín y Emilio Treviño terminaron en la cuarta y quinta posición con 426.70 y 384.30 puntos, respectivamente. Sellando un dominio tricolor que fue muy difícil de igualar para el resto de los competidores, aunque únicamente Zamudio y Willars pasaron a la ronda por medallas.

Sin mayores inconvenientes, China se quedó con la cima de la clasificación gracias a que Zhihao Yang presentó saltos impecables que fueron muy bien calificados por los jueces, permitiéndole acumular 493.50 unidades para consolidarse como el principal rival a vencer.

El evento que repartirá las preseas se disputará el sábado 18 de julio a las 14:15 horas en el Centro Acuático Metropolitano.

Resultados de la ronda preliminar

Zhihao Yang | 493.50 Kenny Zamudio | 439.80 Randal Willars | 427.00 Kevin Berlin | 426.70 Emilio Treviño | 384.30 Robbie Lee | 361.50 | Gran Bretaña Alejandro Solarte | 356.30 | Colombia Sebastián Villa | 356.15 | Colombia Noah Penman | 316.55 | Gran Bretaña Hannes Eberspacher | 293.95 | Alemania Matías Ortiz | 224.85 | El Salvador

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AO

