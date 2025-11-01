Palpita el Centro Histórico con “Bien de noche Guadalajara”

Huele a palomitas y donitas azucaradas. Por allá, a lo lejos, entre el gentío, una catrina hace rebosar los bordes adornados de su imponente vestido. Sus ojos, coquetos, atrevidos, se desviven en piropos sin palabras y caricias distantes hacia su pareja, un catrín alto, fornido, quien la abrazaba con la mirada y le rendía homenaje con su zapateo. Alrededor de ellos, en un semicírculo casi uniforme, los espectadores dedicaban hondos aplausos y gritos estridentes. En su primera edición, “Bien de Noche Guadalajara” hizo palpitar, en un latido sonoro y familiar, al Centro Histórico de la ciudad.

“Es un evento muy bonito, muy familiar. Vinimos mi novio y yo, en una ‘date’ acá al Centro. Es una buena oportunidad para aprovecharlo de noche y visitar la Catedral, o simplemente caminar por aquí. De noche, con todas las luces, lo hace más especial. A mí me encanta”, dijo Fernanda Martínez. Su novio, a la distancia, no soltaba su mano. Con la Catedral Metropolitana de fondo, se fundieron en un beso que, por un instante, detuvo el ajetreo a su alrededor.

“Bien de Noche Guadalajara” es un evento que se llevará a cabo el primer sábado de cada mes, en un horario de las 19:00 a las 23:00 horas. Los negocios y restaurantes del primer cuadro estarán abiertos hasta esta hora, a fin de incentivar la economía local. Alrededor de 100 restaurantes se sumaron al festival, detalló la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo.

En tanto, en esta primera edición el tema fue Día de Muertos, pero cada festival tendrá una temática diferente. El objetivo, explicó la presidenta municipal, es construir comunidad.

El evento contará con recorridos turísticos en museos e iglesias en el primer cuadro de la ciudad, además de conciertos, proyecciones al aire libre, música, comida, actividades deportivas y la Vía RecreActiva nocturna, que también hacía palpitar a avenida Juárez. Los ciclistas, corredores y patinadores desbordadan la vialidad, atestada de catrines, payasos diabólicos, furros y máscaras que hicieran reír, o aterrorizar, a los más pequeños.

“Esta noche, el Centro de Guadalajara se une y se despierta para que las tapatías, los tapatíos, los visitantes de esta maravillosa ciudad puedan gozar de ella de noche. Sentirse seguras, seguros y, además, poder compartir un espectáculo. Poder compartir un concierto, poder vivir los museos, poder disfrutar de la Vía RecreActiva, hacer algo de deporte. Lo más importante, repito, vienen a hacer comunidad, y hacer comunidad es lo más valioso a lo que una sociedad le puede apostar”, comentó Delgadillo García.

Agradeció a la sociedad civil, la iniciativa privada, a la Universidad de Guadalajara y al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, por sumarse a esta nueva iniciativa. Asimismo, señaló que hace 12 años Paseo Alcalde era la vialidad más transitada de la ciudad, mientras que a los pies de la Catedral se extendía una avenida repleta de vehículos y rutas de transporte público. Pero gracias a la visión de administraciones municipales anteriores, el Centro Histórico se convirtió en un espacio de encuentro y comunidad, gobernado por las y los peatones.

Por lo pronto, La Llorona hacía palpitar a los asistentes. “El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio”. Y los miles de tapatíos entonaban en un eco armonioso la canción que alaba un mal de amores.

