La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado (Sader Jalisco), confirmó el primer caso de gusano barrenador del ganado en la región, el cual se habría registrado desde hace unos días.

De acuerdo con el secretario de Agricultura, Eduardo Ron, el primer caso se detectó en el municipio de Encarnación de Díaz. "Resaltemos que lo detectó nuestro perrito rescatado Hover", dijo.

El director de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Asica), César López, detalló que se detectó en uno de los corrales.

"Se trata de una intercesión, lo hicimos en uno de los corrales previamente autorizados para el arribo de ganado proveniente de zonas afectadas y se activó ya el protocolo de desactivación', explicó.

La Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria está en vigilancia permanente de los corrales certificados y habilitados en la entidad para recibir ganado proveniente de zonas afectadas.

El gusano barrenador es una larva, proveniente de la mosca (Cochliomyia hominivorax), y se alimenta del tejido vivo de animales de sangre caliente.

Al momento, en Jalisco, hay 11 corrales autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en los que se han recibido embarques y se revisan a los animales, en los cuales, se detectó el primer caso.

