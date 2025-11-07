De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en el estado se estiman más de 600 mil pacientes con diabetes mellitus.

No obstante, en los últimos años tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Jalisco se suman a la atención médica entre 10 mil y 12 mil pacientes de forma anual, explicó Julio Bueno, titular de Prestaciones Médicas del IMSS Jalisco, siendo que la mayoría de los casos los concentra esta instancia federal en el estado, con 425 mil pacientes.

“En los últimos años son entre 10 mil y 12 mil pacientes nuevos por año que se van sumando. Por ejemplo, al término de este año, se sumarán otros 10 mil a estos 425 mil pacientes”.

En cuanto a fallecimientos por dicha enfermedad, el último año con registro en Jalisco es 2023, cuando se reportaron 5 mil 576 defunciones, lo que representó un alza respecto a 2021 y 2022. Sin embargo, en el último lustro, el año con más decesos por diabetes mellitus fue 2020, con 7 mil 96 pacientes.

Para atender esta situación, la Secretaría de Salud del Estado implementa acciones con el fin de prevenir la enfermedad, por ejemplo:

Las pruebas de detección se priorizan para la población considerada como de riesgo; las campañas educativas se dirigen al conocimiento de la enfermedad y sus determinantes; así como la difusión de los factores de riesgo asociados, entre otros.

El llamado de la autoridad hacia la población es que, además de atender las medidas sugeridas por las instituciones de salud, se recomienda el autocuidado, considerado como el eje central tanto en la prevención como en el tratamiento de la diabetes.

