Esta mañana, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan lograron la detención de cinco personas y el aseguramiento de cuatro armas de fuego en calles de la colonia Puerta del Valle en el municipio mencionado.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia realizado por elementos operativos de la Policía de Zapopan sobre los cruces de Periférico y Avenida Acueducto, cuando fueron alertados de dos camionetas tripuladas por varios sujetos al parecer armados, por lo que fueron abordados.

Tras la detención y registro preventivo correspondiente, a los sujetos le fueron localizadas cuatro armas de fuego, al parecer calibre .40 y 9 milímetross, por lo que fueron puestos en custodia.

Los cinco sujetos y las armas de fuego fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

