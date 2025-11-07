Qué hacer en Guadalajara del 7 al 9 de noviembre: Exposiciones, shows, música y más

El segundo fin de semana de noviembre ha llegado, y como es habitual, Guadalajara cuenta con un repertorio emocionante lleno de actividades que van desde shows en vivo y conciertos, hasta exposiciones, teatro y muchos más eventos para entretener al público tapatío.

En diferentes ocasiones, la capital jalisciense ha demostrado ser una de las ciudades en las que el entretenimiento va más allá de los parámetros , pues el arte, la cultura y la energía del lugar hacen que cada momento se sienta mágico y eterno.

Así que si quieres ser parte de esta vibra envolvente y vivir en persona algunas de las muchas experiencias inmersivas que la Perla Tapatía tiene para ti, a continuación te compartimos todo lo que podrás disfrutar del viernes 7 al domingo 9 de noviembre.

Entre los imperdibles del fin de semana se encuentra Calaverandia, el espectacular parque temático que celebra el Día de Muertos con tecnología, arte y tradición, abierto durante todo el fin de semana en el Parque Ávila Camacho a partir de las 19:00 horas. Cabe destacar que son los últimos días que estará disponible.

Los amantes del espectáculo circense podrán maravillarse con Cirque du Soleil: Ovo, una producción llena de color, acrobacias y fantasía que se presentará el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de noviembre en la Arena VFG, con distintos horarios disponibles.

Para quienes prefieren una noche de música, el Auditorio Telmex recibirá a Los Parra este viernes a las 21:00 horas, mientras que el Teatro Diana vibrará con la energía festiva de Caligaris, quienes también ofrecerán su concierto esa noche.

El sábado 8 y domingo 9 de noviembre, los apasionados de los motores podrán disfrutar de la Expo Automóviles del Mundo, un recorrido por la historia y la innovación automotriz que tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Guadalajara desde las 10:00 horas.

La noche del sábado estará dedicada a los clásicos con el Queen Sinfónico, un espectáculo que fusiona rock y orquesta en el Teatro Diana a las 21:00 horas , mientras que el domingo la Filarmónica de Jalisco ofrecerá varios conciertos en el majestuoso Teatro Degollado, ideal para cerrar el fin de semana con elegancia.

También el domingo, el reconocido conferencista Daniel Habif llegará al Teatro Diana con su inspiradora charla Ascender, a las 18:00 horas, seguida por la puesta en escena Confusiones de sexo, una comedia moderna que se presentará a las 19:00 horas en el mismo recinto.

Si deseas un plan más tranquilo, la Cineteca FICG tendrá funciones de muchas de las películas más aclamadas del momento durante todo el fin de semana.

Por su parte, CinemaLive presentará el Cine al Aire Libre, una experiencia perfecta para quienes aman las películas bajo el cielo nocturno, rodeados de naturaleza y buena compañía. El ciclo inicia el viernes 7 de noviembre con El cadáver de la novia en el Parque Alcalde a las 19:45 horas; continúa el sábado 8 con Unidos en el Parque Metropolitano a las 20:00; y cierra el domingo 9 con Cars en el Parque de las Niñas y los Niños a las 19:00 horas.

Con esto, la llamada Ciudad de las Rosas reafirma su posición como uno de los escenarios más importantes para eventos de todo tipo, que llenan de vida, color y emoción los días de quienes la habitan y la visitan.

