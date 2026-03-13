Un conductor que circulaba en sentido contrario en el Mercado de Abastos fue enviado al Torito. También se encontraba alcoholizado.

La Policía Vial informó que elementos realizaban un patrullaje en avenida Mandarina y la calle Coyul de Guadalajara cuando observaron que un vehículo era conducido en dirección opuesta, por lo que le marcaron el alto.

Al abordar al conductor, los oficiales de vialidad detectaron que tenía aparente aliento alcohólico, por lo que se solicitó la prueba de alcoholimetría de uno de los módulos itinerantes, la cual resultó positiva.

Por lo anterior, el conductor fue retenido y remitido al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), mientras que el automotor fue enviado a un depósito vehicular.

Apenas el pasado 9 de marzo, con el operativo “Salvando Vidas”, elementos de la Policía Vial trasladaron al CURVA a otro conductor que, en aparente estado de ebriedad, chocó a dos vehículos en un alto, en Periférico Poniente, en la colonia El Bethel.

Las autoridades recordaron que el objetivo del operativo "Salvando Vidas" es reducir los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, se procede a la aplicación de las sanciones que pueden ser, desde la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en algunos casos, la retención administrativa y/o la detención inconmutable del conductor.

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OB